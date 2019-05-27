Bild: Россия слишком активна в Арктике — Америке пора укрепляться на Аляске

За последние годы Россия серьёзно расширила свою активность в Арктике, пишет Bild. В связи с этим США должны усилить свой военный потенциал на Аляске, когда-то принадлежавшей России и являющейся американской арктической «защитной линией». По мнению издания, Вашингтон должен вновь обратить своё внимание на Арктику и Аляску: в противном случае конфликт с Россией будет крайне вероятен.

На этой неделе российский бомбардировщик Ту-95 и два истребителя Су-35 вошли в воздушное пространство над Аляской, где были перехвачены американскими истребителями F-22, сообщает Bild. Согласно заявлению Пентагона, это уже пятый подобный случай в текущем году.

Не разгорается ли вокруг Аляски новая холодная война? Издание напоминает, что Аляска когда-то принадлежала России, однако затем было принято решение продать её США. Расчёт состоял в том, чтобы сделать из США противовес главному российскому конкуренту в тихоокеанском регионе — Великобритании. В результате в 1867 году Аляска была продана за $7,2 млн, однако русские, судя по всему, до сих пор жалеют об этой сделке, отмечает издание.

Bild напоминает, что за последние годы Владимир Путин систематически увеличивал количество российских военных баз в Арктике: сейчас их уже почти 20. Кроме того, Россия активно претендует на другие территории вокруг Северного полюса (в том числе и на те, которые находятся в зоне интересов других государств). Как пишет издание, причина такой политики заключается в том, что из-за глобального потепления и таяния льдов становятся доступными огромные арктические месторождения нефти и газа, имеющие для России жизненно важное значение.

Неудивительно, что Москва увеличивает свою активность в арктическом регионе, пишет Bild: «аннексия Крыма»* и вмешательство в Сирию показали, что Владимир Путин хочет расширить российские территории и усилить военно-стратегический потенциал страны, утверждает автор статьи.

В то же время Аляска является «защитной линией» США, когда речь идёт о территориальных правах в Арктике, и является важным элементом арктической геостратегической игры, пишет Bild. В американском военном журнале Military Review была представлена концепция того, как армия США должна защищать свои интересы в Арктике от России и Китая.

Во-первых, американские военные совместно со своими союзниками должны проводить в регионе регулярные учения. Также США необходимо усилить свой сдерживающий потенциал на Аляске. Ещё один важный пункт — приведение экипировки американских ударных сил в соответствие с высокими техническими стандартами. В частности, говорится о необходимости оснастить арктические части армии США транспортными средствами, способными передвигаться по глубокому снегу. Кроме того, журнал предлагает восстановить замороженные в 2013 году военные коммуникации с Россией, чтобы избежать инцидентов в воздушном пространстве, подобных тому, что случались в нынешнем году.

США должны вновь обратить своё внимание на арктический регион и Аляску, подытоживает Bild: в противном случае, вероятность конфликта с Россией крайне высока.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).