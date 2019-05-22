CNN: «демонстрация силы» — США перехватили шесть российских самолётов у берегов Аляски

ВВС США перехватили группу российских бомбардировщиков и истребителей у берегов Аляски за пределами американского воздушного пространства, передаёт CNN. Как отмечает канал, в общем счёте в инциденте с обеих сторон приняли участие 11 самолётов, что может говорить о том, что Москва занимается демонстрацией силы и показывает, что способна проводить сложные воздушные операции.

Малозаметные истребители США F-22 перехватили группу российских бомбардировщиков и истребителей у побережья Аляски.

Инцидент произошёл в понедельник, после того как российские самолёты вошли в так называемую американскую зону идентификации ПВО — тем не менее это всё равно часть международного воздушного пространства. По словам американских чиновников, подобное происходит далеко не в первый раз. С нами на связь из Пентагона выходит корреспондент CNN Барбара Старр. Расскажите нам о действиях США и беспокоит ли прозошедшее Вашингтон?

БАРБАРА СТАРР, корреспондент CNN в Пентагоне. Мы говорим об участке воздушного пространства у побережья Аляски — около 200 миль от него, — в который вошли русские. Непосредственно американское воздушное пространство они не нарушали, держась вне его пределов.

Однако подобным они занимались и раньше. Всего произошло два контакта: в них приняли участие четыре F-22 ВВС США, четыре российских бомбардировщика, а также два российских истребителя плюс американский самолёт-разведчик. Так что в этих двух контактах в небесах у побережья Аляски в сумме оказались замешаны 11 военных самолётов.

Как видно по фотографиям, опубликованным ВВС США, перехват был выполнен безопасно и профессионально, однако этот инцидент всё же даёт повод для беспокойства: Россия, как считают США, явно показывала, что может проводить сложные тренировочные полёты. США занимаются тем же самым по всему миру, однако в нынешнее непростое время это можно истолковать как сигнал, как демонстрацию силы и, если хотите, как намёк на то, что они способны действовать в воздухе.

Об этом говорят все обстоятельства: общий счёт в 11 самолётов, а также тот факт, что ситуация привлекла внимание ВВС США. Майкл, Амара?

Да, всё указывает на демонстрацию. Спасибо большое, Барбара, рад был вас видеть.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 22 мая 2019 года.