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SR: «неприемлемое поведение» — Стокгольм возмущён перехватом своего разведчика российским истребителем

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Российский истребитель Су-27 перехватил шведский самолёт-разведчик в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, пишет Sveriges Radio. Как отмечает портал, министр обороны Швеции Петер Хультквист посчитал подобное поведение «осознанным и провокационным», так как российское судно находилось на непривычно близкой дистанции от шведского разведчика — менее чем в 20 метрах.
SR: «неприемлемое поведение» — Стокгольм возмущён перехватом своего разведчика российским истребителем
Reuters

В начале недели российский Су-27 пролетел на очень близком расстоянии от шведского самолёта радиоразведки над Балтийским морем. «Такое поведение неприемлемо», — приводит Sveriges Radio слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста.

Инцидент произошёл в начале недели в международном воздушном пространстве. Как сообщает портал, российский истребитель находился от шведского судна на расстоянии менее чем в 20 метров. Вооружённые силы Швеции доложили о произошедшем правительству.

«Мы считаем это провокационными поведением и в целом вполне осознанным актом. С подобной бестактностью мы уже сталкивались осенью 2017-го и весной 2018 года, так что это уже не впервые», — отметил министр.

По словам полковника Андерса Перссона, шведский самолёт-разведчик выполнял обычный полёт на Балтике и находился между островом Готланд и Прибалтикой, когда российский самолёт поднялся с калининградского аэродрома и догнал шведское судно.

«Сначала они прошли нам навстречу, а затем развернулись, догнали самолёт и приблизились очень, очень близко — ближе, чем это обычно принято», — добавил он.

Подобные «сопровождения» с российской стороны нельзя назвать исключением из правил, однако, как отмечает Перссон, в этот раз российский истребитель находился на непривычно близком расстоянии.

«Обычно никто не приближается спереди на такой высокой скорости, а потом разворачивается и догоняет на сверхзвуковой», — полагает он.

При этом Министерство обороны России не считает, что российский истребитель проводил какие-либо опасные манёвры. По его словам, цель сближения состояла в том, чтобы идентифицировать шведское судно.

Тем не менее министр обороны Швеции Петер Хультквист склонен рассматривать это событие всерьёз.

«Это неприемлемое поведение. Вооружённые силы расценили его как из ряда вон выходящее», — заявил он.

В то же время, по словам Хультквиста, в данном случае нельзя говорить о том, что это именно шведский самолёт пролетел рядом с российским.

«Мы не пытались приблизиться к какому-то другому самолёту, а летели согласно утверждённому маршруту. Важно, чтобы подобные инциденты становились достоянием общественности. В противном случае это может привести к другим нежелательным происшествиям, вроде столкновений. Это огромный риск», — подытожил Петер Хультквист.

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Sveriges Radio Швеция Европа
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