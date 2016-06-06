The Aviationist: В небе над Сирией засекли российского крылатого «медведя» Как сообщает The Aviationist, в Сирии был впервые замечен российский противолодочный самолет-разведчик Ту-142, в классификации НАТО обозначенный как Bear-F – «Медведь-Ф». Интернет-портал отмечает, что среди задач самолета может быть в том числе и наблюдение за американским авианосцем. Ведь всего несколько дней назад ВМС США нанесли первые с 2003 года авиаудары в Средиземноморском регионе. 6 июня 2016 Aviationist

Aviationist: Россия перебросила в Сирию испытательный самолет-разведчик Один из двух испытательных бортов - самолет Ту-214Р, оснащенный новейшим оборудованием для оптико-электронной разведки, – недавно прибыл на российскую авиабазу в Латакии, сообщает Aviationist. Издание с удивлением отмечает, что немного странно перебрасывать испытательный самолет за границу, – если только его не хотят опробовать в боевых условиях. 16 февраля 2016 Aviationist

Aviationist проследил, как российские самолеты незаметно попали в Сирию Aviationist на основе обрывочных данных выдвинул свою версию того, как российская боевая авиация попала в сирийскую Латакию незамеченной. По предположению сайта, истребители «шли по следам» грузовых самолетов так, чтобы остаться незамеченными для радаров. По пути они сделали остановку на западе Ирана для дозаправки. И, судя по всему, за ними в процессе следили израильские ВВС, считает автор статьи. 25 сентября 2015 Aviationist

Aviationist: Российская авиация следит за каждым шагом НАТО в Прибалтике Издание Aviationist опубликовало ролик, на котором российский истребитель Су-27, как утверждается, перехватывает натовский P-3 Orion в воздушном пространстве Прибалтики. Анонимный источник также сообщил изданию, что российские ВВС обычно направляют истребитель для идентификации и сопровождения самолетов-разведчиков альянса, следовательно, они внимательно следят за ситуацией в регионе. 25 января 2015 Aviationist