Aviationist: американские F-15 помогут Украине с «Чистым небом»

Американские истребители F-15C Eagle впервые прибыли на территорию Украины для участия в международных учениях «Чистое небо — 2018», пишет The Aviationist. Как отмечает портал, таким образом на фоне вялотекущего конфликта на Донбассе США надеются «защитить европейских союзников и укрепить безопасность в Восточной Европе».
6 октября 2018 года американские истребители F-15C Eagle 194-ой эскадрильи 144-ого авиакрыла впервые приземлились на территории Украины. На данный момент они находятся на аэродроме Староконстантинов к западу от Киева, пишет The Aviationist.
Американские машины примут участие в международных учениях «Чистое небо — 2018», в ходе которых будут задействованы 950 военнослужащих из 9 стран. Целью манёвров будет отработка изоляции поля боя с воздуха и непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, участвующие в учениях силы потренируются в осуществлении воздушно-транспортных операций, медицинской эвакуации и киберобороны.
По некоторым данным, F-15 и украинские истребители собираются действовать с аэродрома в Староконстантинове, а в то время как украинские и американские транспортники будут базироваться на аэродром в Виннице. Кроме того, ещё один украинский самолёт поднимется из Ивано-Франковска. В учениях также примет участие БПЛА MQ-9 Reaper, который совсем недавно начал выполнять полёты с территории Польши.
Украина не является членом НАТО, однако в 2014 году из-за «российского вторжения и аннексии Крыма», Киев оказался вовлечён в вялотекущий конфликт на востоке страны, что привело к расширению связей с западным военным блоком.
Хотя пять американских заправщиков KC-135 прибыли во Львов ещё в июне, а БПЛА RQ-4 регулярно совершают полёты над Донбассом, «Чистое — небо» станет первым мероприятием, в ходе которого американская тактическая авиация сможет действовать над территорией Украины. Такое развитие ситуации, по мнению The Aviationist, является знаком намерений США и НАТО увеличить своё присутствие в регионе в рамках «американской стратегии по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе и повышению уровня взаимопонимания между союзниками и партнёрами в военной сфере».
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