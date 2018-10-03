Neues Deutschland: «Единым трезубцем» США сдерживают военные амбиции Европы

НАТО собирается провести в Европе самые крупные военные учения с конца холодной войны, пишет Neues Deutschland. Участие в манёврах под названием «Единый трезубец» примут и США, а после них «законсервируют» часть использованного оборудования в Норвегии. Американцы вообще очень активно увеличивают своё военное присутствие в регионе, как бы посылая Берлину и Парижу сигнал, «чтобы они не спешили с усилением военного суверенитета ЕС».

НАТО собирается провести на севере Европы самые масштабные с конца холодной войны учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»), пишет Neues Deutschland. У обывателя может сложиться впечатление, что происходящее напоминает «политический триллер», но в действительности это «пугающая реальность», объясняет автор статьи.

Согласно имеющимся планам в манёврах на территории Норвегии, Балтийского моря, Исландии, Финляндии и Швеции примут участие 44 000 солдат, а также будут задействованы 10 000 единиц военной техники: самолёты, вертолёты, беспилотники и корабли. О своём участии в учениях объявили 29 стран-членов Североатлантического альянса, а также Швеция и Финляндия.

Германия отправит на военное мероприятие 9000 своих солдат, а также 4000 единиц техники, продолжает издание. По численности предоставленного контингента бундесвер занял второе место сразу после американских вооружённых сил. Германии также выделена особая роль, так как она мобилизует бригаду, которая впоследствии станет «Остриём копья» НАТО, то есть передовой группой быстрого реагирования. В будущем ею будут руководить именно немцы, поясняет автор.

Основная часть манёвров пройдёт с 25 октября по седьмое ноября, после чего в Объединённом центре боевых действий в норвежском городе Ставангер начнутся штабные учения с использованием компьютерных технологий. При этом после «Единого трезубца» США планируют «законсервировать» часть своего оборудования в Норвегии, чтобы потом в случае необходимости переправить туда только необходимый персонал. Американцы активно увеличивают своё военное присутствие в Европе. Собираются разместить дополнительный контингент в Польше, а также Германии. Всё это наряду с учениями можно трактовать как «сигнал Берлину и Парижу, чтобы они не спешили с усилением военного суверенитета ЕС», утверждает издание.

Во время манёвров НАТО будет оборонятся от атак «фиктивного агрессора», объясняет автор. В Брюсселе утверждают, что учения не направлены против какой-то конкретной страны. Хотя ранее командующий силами альянса в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил, что они необходимы для сдерживания «российской агрессии».

Дипломаты НАТО также подтверждают, что учения проходят вблизи российской границы не случайно. Но в Брюсселе и Берлине напоминают о том, что Кремль также проводил крупные учения и к тому же «аннексировал» в 2014 году украинский полуостров Крым. Польша, а также союзники альянса в Прибалтике ощущают исходящую от Москвы угрозу и требуют наращивать вооружение и устрашать Россию. В Брюсселе к их словам прислушиваются, однако масшабные военные учения с обеих сторон вряд ли улучшат ситуацию с безопасностью в Европе, заключает автор.