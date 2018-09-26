Министр обороны: Швеция участвует в учениях НАТО, чтобы «повысить порог» для возможного противника

Участие в Швеции в учениях НАТО «Единый трезубец» является важным столпом оборонной стратегии, поясняет шведский министр обороны Петер Хультквист на страницах Svenska Dagbladet. В последнее время ситуация в области политики безопасности в регионе ухудшается, а оперативное военное взаимодействие с союзниками имеет решающее значение, чтобы «сделать выше порог», через который придётся переступить «возможному противнику», подчёркивается в статье.

В октябре и ноябре этого года Швеция примет участие в военных учениях «Единый трезубец» (Trident Juncture) под эгидой НАТО, которые будут проходить в основном на территории Норвегии. Сценарий учений подразумевает «вооружённый конфликт на соседних территориях», в ходе которого северные области Норвегии становятся «целью нападения», пишет министр обороны Швеции Петер Хультквист в статье для Svenska Dagbladet. В этих манёврах в общей сложности будет задействовано около 40 тысяч солдат, 10 тысяч транспортных средств, 130 самолётов и 70 кораблей, в том числе со стороны Швеции — около 2,5 тысяч солдат, восемь истребителей и два военных корабля.

Интерес к учениям НАТО со стороны Стокгольма, который формально является нейтральным, продиктован «линией политики безопасности», поясняет Хультквист: «Швеция участвует в манёврах в рамках партнёрства с НАТО, и это важная часть стратегического плана страны по углублению сотрудничества с другими странами и организациями в нашем регионе». Это также можно считать «подтверждением солидарности» и сигналом о том, что Швеция не останется в стороне в случае, если другая страна ЕС или скандинавская страна «окажется жертвой катастрофы или враждебной атаки», подчёркивает шведский министр: «Участие в международных манёврах способствует увеличению нашего военного потенциала, и способности взаимодействовать с другими странами, а значит, в более отдалённой перспективе — стабильности нашей части Европы. Участвуя в учениях такого рода, Швеция несёт свою долю ответственности за стабильность нашего региона. Наше участие осуществляется в рамках политики неприсоединения к каким-либо военным альянсам».

Такие учения НАТО, как «Единый трезубец», следует рассматривать в свете «ухудшения ситуации в политике безопасности», вызванного по большей мере «агрессивными» действиями России, отмечается в статье: «Российская агрессия против Грузии в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году и продолжающийся конфликт на Украине — реальность, которая подрывает европейскую систему безопасности. Россия инвестирует большие средства в военную сферу и проводит все более масштабные учения, что укрепляет её образ как страны, которая все больше и больше полагается на военный потенциал и силу. Если Россия посчитает, что это пойдёт на пользу её интересам, как, например, в случае с аннексией Крыма, она не преминет обойти или нарушить международное право».

По мнению шведского министра обороны, недавние масштабные учения «Восток — 2018» при участии России и Китая стали примером текущего «усиления» и наращивания военной мощи, на которое стоит обратить внимание: «С точки зрения политики безопасности они сигнализируют, во-первых, что Россия наращивает свой военный потенциал и готова его задействовать, а во-вторых — что идёт углубление сотрудничества с другими странами с целью повлиять на военно-стратегический баланс в мире выгодным для собственной страны образом».

Кроме того, нельзя не замечать «последовательные и явные усилия, которые Россия предпринимает с целью расширить военный потенциал на Кольском полуострове», подчёркивается в статье. Речь идёт об «усилении арктической бригады», а также потенциала ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия — особенно учитывая, что северные регионы Швеции, а также Финляндия и Норвегия находятся в пределах радиуса действия ракет, которые могут быть выпущены с российских объектов. Россия также вкладывает средства для модернизации своих баз подводных лодок, расположенных на Кольском полуострове, пишет Svenska Dagbladet.

Решение парламента Швеции о том, чтобы сосредоточить основное внимание на национальной обороне Швеции, а не на международных операциях, было продиктовано необходимостью, поскольку ситуация в области политики безопасности в регионе за последнее время ухудшилась, отмечает Хультквист: «Прежде мы слишком интенсивно и необдуманно разоружались, так что вновь укрепить оборону — задача непростая. Разрушить свой военный потенциал можно быстро, но на его восстановление требуется огромное время. Однако сейчас мы уже сменили направление развития, хотя сделать предстоит ещё многое».

Участие в международных военных учениях под эгидой НАТО — это «важный столп» политической стратегии Швеции по обороне, поскольку способность оперативно взаимодействовать с союзниками имеет решающее значение для того, чтобы «сделать выше порог, через который придётся переступить возможному противнику», подчёркивается в статье. По мнению министра, манёвры, в которых задействована Швеция, способствуют «стабильности» в Северной Европе и являются «необходимым элементом поддержания баланса в сфере политики безопасности».

В то же время крупные международные учения такого рода, где привлекается большое количество ресурсов, позволяют отработать ведение боевых действий в условиях «гораздо более масштабного конфликта, чем во время манёвров национального уровня», отмечается в статье. «Это будет однозначно полезно для повышения компетенции и профессионального развития как наших военных, так и гражданского персонала вооружённых сил», — заключает Хультквист.