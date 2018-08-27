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Обозреватель WSJ: для защиты от России Европе нужны воинская повинность и курсы выживания

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Возвращение обязательной службы в армии в Германии и других странах ЕС — это похвальная инициатива, пишет в статье для The Wall Street Journal сотрудница Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Элизабет Бро. Однако, по её мнению, необходимо в первую очередь привить европейскому обществу способность к преодолению трудностей, будь то «атака» со стороны России или стихийное бедствие.
Обозреватель WSJ: для защиты от России Европе нужны воинская повинность и курсы выживания
Reuters
Воинская повинность возвращается. После холодной войны большая часть европейских стран отказалась от обязательной службы в армии, но теперь они вновь обращаются к этому инструменту. Таким образом они стремятся укрепить свои вооружённые силы и в определённой степени добиться сплочения общества, пишет на страницах The Wall Street Journal сотрудница Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Элизабет Бро.
 
Недавно генеральный секретарь немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что правительство Ангелы Меркель усиленно обсуждает вопрос о воинской службе. И это заявление не вызывает удивления, учитывая, что бундесвер испытывает трудности с набором профессиональных солдат, отмечает автор статьи.
 
Швеция и Литва уже ввели воинскую повинность для отдельных категорий населения, чтобы укрепить регулярные части. Норвегия начала призывать в армию женщин, а французский президент Эммануэль Макрон обдумывает новую форму обязательной службы, которая будет охватывать гражданский и военный сегменты.
 
Все эти инициативы достойны похвалы. Но только идеально выполненные модели призыва не будут «обузой» для государства, а принесут ему значительную пользу. Некоторые страны действительно выигрывают благодаря подобному наращиванию «мускулов», но гораздо важнее привить обществу способность к преодолению трудностей, подчёркивается в статье.  
 
Допустим, «если завтра Россия решит атаковать ещё какую-нибудь страну с помощью кибернетических или обычных средств, то её население будет вынуждено в течение нескольких дней выживать без электричества и доступа к продуктовым магазинам». Или же случится какое-то стихийное бедствие, для преодоления которого потребуются определённые навыки, рассуждает Бро.
 
Сегодня сообщества в западных странах, столкнувшиеся с природными катастрофами, полагаются на помощь правительства. Считанные единицы могут вспомнить, чему их учили в скаутских организациях. Большинство же не имеют ни малейшего представления, что делать в случае критической ситуации.   
 
В результате масштабного урагана Гудрун, который свирепствовал в Швеции в 2005 году, почти полмиллиона человек оказались без электричества. Большого количества жертв удалось избежать в основном потому, что сельские жители знали, как о себе позаботиться.
 
«А теперь представьте себе повседневные преимущества обученных граждан, которые знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. Вместо зевак на месте аварий будут тренированные самаритяне. И больше никаких здоровых мужчин и женщин, ждущих, когда власти пришлют людей в униформе, чтобы сделать плотину из мешков с песком», — отмечает автор статьи.  
  
Разумеется, государство должно играть ключевую роль в обеспечении жизнестойкости страны. Но при обсуждении национальной службы есть смысл сосредоточиться на навыках, которые помогут ограничить эффект различных катаклизмов, рассуждает Бро.
 
На её взгляд, нельзя сводить всё к прохождению армейской службы. Поэтому она предлагает организовать специальные летние лагеря для подростков. Здесь они смогут обучаться навыкам выживания и получат возможность общаться со своими сверстниками.
 
«Кроме того, они узнают, что такое быть гражданином. Потому что для тренировки выносливости не требуется оружие, её могут постигнуть люди любого происхождения», — заключает Элизабет Броу. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Wall Street Journal США Северная Америка
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