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Contra Magazin: Германию готовят к войне с Россией

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Члены правящей коалиции в ФРГ предложили вновь ввести в стране всеобщую воинскую повинность, сообщает Contra Magazin. Если же учитывать «массированное» увеличение бюджета бундесвера и политический климат, в котором «прямо-таки отчаянно ищутся причины для агрессивных действий против России», то происходящее в Германии уже можно расценивать как подготовку к войне, констатирует журналист издания.
Contra Magazin: Германию готовят к войне с Россией
Reuters

Якобы из-за того, что немецкий бундесвер испытывает нехватку личного состава, а в самой Германии даже хотят предоставлять иностранцам гражданство в обмен на прохождение службы в армии, члены правящей коалиции предложили вновь ввести в стране всеобщую воинскую повинность, сообщает Contra Magazin.

Призывы политиков возобновить действие закона, который отменили в Германии в 2011 году, однако, вызвали в стране бурные споры. Вообще-то повторное введение всеобщей воинской обязанности возможно только в случае международной напряжённости или нападения противника, о чём в настоящий момент едва ли может идти речь, если, конечно, не принимать во внимание «постоянную агрессию НАТО против России», уточняет автор статьи Марко Майер.

А если же учитывать «массированное» увеличение бюджета бундесвера и политический климат, в котором «прямо-таки отчаянно ищутся причины для агрессивных действий против Российской Федерации», то происходящее в Германии «уже можно расценивать как подготовку к войне», констатирует журналист Contra Magazin.

«Поэтому необходимо быть настороже и использовать все имеющиеся у гражданского общества средства для того, чтобы помешать втянуть Германию в новую мировую войну, которая будет разрушительнее, чем первые две мировые войны, вместе взятые, и после которой благодаря ядерному оружию лежать в руинах будет не только Европа, но и весь мир», — призывает, в свою очередь, автор статьи Марко Майер.

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источник
Contra Magazin Сейшелы Африка
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