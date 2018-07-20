Welt: новым врагом бундесвера стала собственная слабость

19:10 В Госдуме оценили заявление вице-премьера Италии о «евромайдане» Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление вице-премьера Италии Маттео Сальвини о том, что смена власти на Украине в результате «евромайдана» была псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа. По словам депутата, такие оценки событий 2014 года связаны не столько с прозрением европейских лидеров, сколько с тем, что они начинают озвучивать своё настоящее мнение по данному вопросу.

19:09 Колобков попросил Путина ввести Fan ID в чемпионате России по футболу В чемпионате России по футболу может быть введена система паспорта болельщика.

18:58 Число перевезённых пассажиров во время ЧМ-2018 по футболу в четыре раза превысило ожидаемое Авиакомпании перевезли более 16 млн человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

18:54 Шойгу и глава Минобороны Израиля договорились усилить координацию между военными в Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу и его израильский коллега Авигдор Либерман в ходе телефонной беседы договорились усилить координацию между вооружёнными силами обеих стран в Сирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Израиля.

18:43 Казахстанский суд арестовал подозреваемых в убийстве фигуриста Тена на два месяца Алма-атинский суд санкционировал арест подозреваемых в убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена на два месяца.

18:43 Путин и Меркель обсудили по телефону международные и региональные проблемы Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого затронули некоторые международные и региональные проблемы.

18:36 Посол России считает непонятным применение обсуждаемого во Франции закона о фейковых новостях Посол России во Франции Алексей Мешков считает непонятным порядок применения обсуждаемого французского закона о фейковых новостях.

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18:24 Посол во Франции: ЧМ-2018 по футболу доказал, что «страшилки» западной прессы о России — неправда Посол России по Франции Алексей Мешков заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года доказал ошибочность негативных заявлений западной прессы о стране.

18:21 Путин заявил, что правила визового режима в России требуют обновления Российский лидер Владимир Путин заявил, что правила визового режима в России требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур. Об этом он сказал во время заседания по итогам чемпионата мира по футболу — 2018.

18:14 Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак На 56-м году жизни умерла писательница и переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак.

18:09 Колобков: ЧМ-2018 по футболу в России получил самые высокие оценки Министр спорта России Павел Колобков на заседании Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что прошедший в стране чемпионат мира по футболу 2018 года получил самые высокие оценки.

17:58 Путин: цели антидопинговой комиссии достигнуты, Россия ждёт встречных шагов WADA и МОК Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по физической культуре и спорту отметил успехи в реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте.

17:57 США прорабатывают предложения России о финансировании восстановления инфраструктуры в Сирии Россия предложила создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры в Сирии, предложения прорабатываются американской стороной. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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17:42 Путин: ЧМ-2018 по футболу в России стал самым масштабным мероприятием Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым масштабным спортивным событием.

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17:39 Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл нашёл новый дом Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл передан в семью, рассказали представители музея на пресс-конференции.

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17:24 Посол России во Франции заявил, что условия для саммита нормандского формата пока не созрели Посол России во Франции Алексей Мешков назвал преждевременным возможное проведение саммита нормандского формата.

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17:06 СМИ: В Айове из-за торнадо пострадали 17 человек В американском штате Айова из-за торнадо пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает NBC.

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17:02 СМИ: В Германии снизилось число добровольно покидающих страну мигрантов В Германии в 2018 году зафиксировано снижение числа мигрантов, которые добровольно покидают страну после отказа властей ФРГ предоставить им убежище. Об этом сообщает Deutsche Welle.

16:58 Путин не исключил, что Россия может принять летние Олимпийские игры Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, могут ли российские города принять у себя летние Олимпийские игры.

16:56 Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов по пенсионному возрасту Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по пенсионному возрасту.

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16:33 Неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса в Германии В окрестностях немецкого города Любек неизвестный напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса.

16:27 В Ленинградском зоопарке этим летом вылупились восемь совят В Ленинградском зоопарке вылупились восемь совят, сообщает Nation News.

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16:25 Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании валютами Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.

16:12 Меркель прокомментировала встречу Путина и Трампа Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.