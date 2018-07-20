Welt (TV)

Welt: новым врагом бундесвера стала собственная слабость

Материал представлен в переводе ИноТВ
Из-за массовых обмороков среди новобранцев бундесвера во время марш-бросков и даже смерти одного из военнослужащих в Германии решили вплотную заняться физподготовкой солдат, сообщает Welt. Для этого объём спортивных нагрузок будет увеличен на 60%, ведь собственная слабость, по сути, стала новым врагом немецкой армии, отмечает телеканал.

Бундесвер должен улучшить свою физическую форму, а солдаты — стать выносливее: в этом цель новой общевойсковой подготовки. Больше движения. Чтобы улучшить физподготовку, объём спортивных нагрузок будет увеличен на 60%. Главными причинами увеличения нагрузок послужили смерть одного из кандидатов в офицеры и массовые обмороки среди новобранцев во время марш-бросков.

Новый враг — собственная слабость. И каждый военнослужащий, тренируя своё тело, должен дать ему решительный отпор. Для рядовых мотопехоты в мекленбургском городе Хагенов это означает больше тренировок на выносливость и улучшение физической формы вплоть до болевого порога.

ТРЕНЕР: В ходе нашего первого теста для оценки физической формы выявилось четыре новобранца, которые не смогли провисеть четыре секунды. После шести недель тренировок все новобранцы справились с висом на перекладине на согнутых руках и таким образом выполнили минимальные требования.

Больше пота и мышечной боли. Впрочем, солдаты не считают эти тренировки бессмысленными.

СОЛДАТ: Должен признать, я стал гораздо сильнее. В начале общевойсковой подготовки я был не в самой лучшей форме. Но теперь нахожусь в гораздо лучшей форме.  

ВТОРОЙ СОЛДАТ: Выносливость улучшил до запредельных высот. 

ТРЕТИЙ СОЛДАТ: Сильнее точно становишься.

Спорт мотивирует, хотя в 30-килограммовом снаряжении он может превратиться в мучение. 

АЛЕКСАНДР РАДЗЬКО, подполковник бундесвера: Цель общевойсковой подготовки — поднять общий уровень выносливости, чтобы потом можно было провести боевую подготовку. То есть, по сути, здесь мы закладываем основу для будущих тренировок.

Согласно экспериментальному проекту, через год объём спортивных нагрузок будет увеличен в общевойсковой подготовке для всей армии.  

Дата выхода в эфир 19 июля 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Welt (TV) Германия Европа
теги
армия бег Германия спорт тренер
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров