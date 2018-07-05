National Interest: Европа сможет защитить себя и без помощи Америки

Многие задаются вопросом, почему США тратят на оборону Европы намного больше, чем европейские страны. Как пишет The National Interest, у Америки недостаточно оснований для сохранения своих долговременных стратегических обязательств в Европе, поскольку потенциальная угроза в лице России сегодня не настолько сильна, чтобы европейские страны не смогли самостоятельно ей противостоять.

Дональд Трамп поедет в Европу на саммит НАТО, думая об очень простых вопросах: почему Америка должна тратить на оборону более 3,1% своего ВВП, в то время как расходы у Германии на эти цели составляют всего 1,2%, а у ЕС в целом — лишь 1,5%, и почему американцы должны платить за оборону Европы намного больше, чем сами европейские страны? Как пишет The National Interest, Трамп — далеко не первый американский президент, который их задаёт, однако он может стать первым президентом, который потребует дать на них ответы и начнёт действовать, если эти ответы ему не понравятся.

Как продолжает издание, чтобы понять важность этих вопросов, необходимо рассматривать не только размер военного бюджета США, но и издержки на содержание американских войск в Европе, которые несёт Америка, и эти издержки очень высоки. Нужно учитывать не только потенциальные затраты на крупный континентальный конфликт, в котором Россия будет обладать серьёзными географическими и территориальными преимуществами. Также надо учитывать издержки от ядерной войны, в которой целями могут стать Америка и американские города.

«Затраты на масштабную неядерную войну в Европе, скажем, из-за Прибалтийских государств, будут колоссальными. Вполне возможно, что они многократно превысят средства, потраченные на войну с террором, идущую с 11 сентября. А затраты на ядерную войну и издержки от неё просто невообразимы», — пишет автор статьи.

Во времена холодной войны американские силы в Европе были надёжным и весомым элементом сдерживания, они сдерживали Советский Союз и сохраняли мир. Однако когда холодная война закончилась, понимание этого деградировало. Все считали само собой разумеющимся то, что Америка должна сохранять свои стратегические обязательства времён холодной войны в Европе и в других местах даже после её завершения, поскольку затраты невелики, а американское богатство и власть неоспоримы.

Но сейчас, продолжает американское издание, всё выглядит иначе. Трамп сомневается, что оборона Европы стоит тех денег, которые расходуются на содержание американских войск на континенте. Поэтому перед теми, кто не согласен с Трампом и считает, что Америка должна и дальше выполнять свои обязательства по защите Европы, стоит тяжелейшая задача. Они должны объяснить, почему Америка заинтересована в европейской безопасности настолько, что ей приходится ежегодно нести реальные расходы.

Как заключает автор статьи, роль Америки как лидера и ведомые ею альянсы всегда были политическими инструментами, призванными обеспечивать основополагающие интересы США и особенно интересы безопасности самой Америки. Поэтому стратегические обязательства Америки перед Европой необходимо обосновывать так, как это делалось в годы холодной войны, — заявлять, что внутренняя безопасность США в Западном полушарии зависит от защиты Европы от тех угроз, с которыми европейцы просто не могут справиться самостоятельно. Но Россия, которая сегодня является главным противником и потенциальной угрозой, сегодня не настолько сильна, и у неё нет ни единого шанса разгромить Европу.

«Ответ на вопросы Трампа вполне может быть следующим. Американцам не надо тратить так много средств на защиту Европы. Наверное, им надо дать европейцам возможность самим себя защищать. И это не от того, что у Америки недостаточно оснований для сохранения своих долговременных стратегических обязательств в Европе. Причина в том, что данные основания недостаточно весомы и не могут оправдать стоимость обязательств, взятых на себя Америкой», — подводит итог The National Interest.