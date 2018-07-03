JT: в отличие от Турции и России Япония не страдает комплексом неполноценности перед Западом

Подобно Владимиру Путину, Реджеп Тайип Эрдоган уже на протяжении более десяти лет сохраняет власть в своей стране, не встречая сильных оппонентов, пишет японский аналитик Куни Миякэ в The Japan Times. Россия и Турция, в прошлом великие империи на периферии западного мира, долгое время страдавшие от «комплекса превосходства/неполноценности» по отношению к Западу, сегодня хотят вернуть былое влияние.

На недавних выборах в Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал двойную победу, сохранив за собой свой пост и закрепив власть в парламенте за правящей партией. Хотя такой исход никого не удивил, для некоторых наблюдателей он, вероятно, мог стать большим разочарованием, пишет директор по науке Института глобальных исследований Кэнона Куни Миякэ в своей статье для The Japan Times.

Большинство упомянутых выше «наблюдателей» скорее всего базируются в США или Европе, и расстроились они главным образом потому, что Эрдоган усилил свой контроль над исполнительной и законодательной ветвями власти, в то время как прозападная оппозиция не набрала достаточно голосов, чтобы составить сильный противовес «и без того авторитарному президенту».

Среди тех, кто придерживается критической позиции, оказался и Токио. Ведущие японские издания, хотя и поспешили признать высокие рейтинги Эрдогана, призвали турецкого лидера не диктаторствовать, а ответственно отнестись к влиятельной позиции его страны на Ближнем Востоке.

Впрочем, как признаёт Миякэ, сам он не разделяет критического настроя своих соотечественников и их западных союзников. Эксперт предпочитает смотреть на вещи с исторической и геополитической точки зрения. И здесь Миякэ призывает своих читателей обратить внимание на Владимира Путина, который руководит Россией уже на протяжении 18 лет — Эрдоган находится у власти 15.

По мнению автора статьи, между собой похожи не только оба лидера, но и их страны. Так, и Путин, и Эрдоган оба на протяжении более 10 лет без труда одерживали верх на демократических выборах, не встречая на своём пути сильных оппонентов. Если посмотреть на страны, то сразу бросается в глаза, что и Россия, и Турция в XIX веке были сильными империями, географически расположенными на периферии Западной Европы и достаточно сильно отличавшимися от её стран своими культурой и религией. Кроме того, и Россия, и Турция традиционно стремились вписаться в западную систему, начиная с Петра Великого и российских аристократов, которые порой говорили исключительно на французском, и заканчивая реформами Мустафы Кемаля Ататюрка.

Но что ещё более удивительно, как отмечает японский аналитик, россияне и турки считают себя европейцами. Правда, жители Западной Европы с ними не согласятся. Миякэ связывает это с «комплексом превосходства/неполноценности», который, на его взгляд, и турки, и россияне на протяжении долгого времени чувствуют по отношению к Западу. Автор даже вспоминает, как во время его работы в МИД своей страны турецкий посол как-то пожаловался ему, что Япония — «единственная западная страна, которая относит Турцию к Ближнему Востоку».

И хотя сами себя они считают европейцами, ни Россию, ни Турцию в Евросоюз никто не принял. «Полагаю, Путин и Эрдоган ясно осознают эту досадную реальность. Для них продолжительное время у власти является результатом их амбициозных попыток вернуть своим неевропейским странам былое величие. Именно поэтому я озаглавил свою статью «Империи наносят ответный удар». Путин и Эрдоган — демократически избранные царь и султан, которые управляют своими современными империями со свободными избирательными системами. Они не похожи на авторитарных императоров XIX столетия, эти люди — скорее влиятельные националисты, которые стремятся помочь своим родинам пережить угрозы Запада», — рассуждает аналитик.

Но что же тогда можно сказать о Японии? Разве сама она не бывшая могущественная империя, расположенная на периферии западного мира? Неужели когда-нибудь она станет такой же, как Россия или Турция, и отринет «западную демократию и её универсальные ценности»? Куни Миякэ уверен: такому не бывать. Прежде всего, Япония слишком далеко географически и не связана с Западом ни комплексами неполноценности, ни религиозными и культурными узами. Так что японцы вполне способны подстроить под себя путь Западной Европы, и они это начали делать намного раньше России и Турции. В итоге в Японии всё ещё действует «здоровая демократия», заверяет Миякэ.