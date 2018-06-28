Bloomberg: Россия и Турция бегут от американских облигаций к золоту

Россия, Турция и некоторые другие страны по политическим соображениям стали уменьшать долю американских государственных облигаций в структуре своих золото-валютных запасов и замещать их золотом. Как пишет Bloomberg, другие государства, где экономика меньше зависит от политических соображений, их примеру пока не последовали, но ситуация вполне может измениться.

C декабря 2017 года Россия сократила в своих активах объём американских долговых облигаций больше, чем на половину, пишет Леонид Бершидский в статье для Bloomberg. При этом росла доля золота в золотовалютных запасах России. По оценке автора статьи, это понятное поведение для страны, которой приходится иметь дело с непредсказуемой санкционной политикой США. Однако с некоторых пор такая стратегия встречается всё чаще.

Россия снизила показатели по долговым документам США с $102,2 млрд в декабре 2017 года до $48,7 млрд в апреле 2018 года. Это много, хотя нельзя сказать, что это стало сильным ударом по США. Как отмечает автор статьи, Россия в гораздо большей степени опиралась на бонды Китая, Японии, Бразилии и некоторых европейских стран. Долг США составляет почти $21,2 трлн, и поэтому колебания в размере десятков миллиардов долларов Вашингтон может и не заметить.

Соединённым Штатам пока можно не беспокоиться, пишет автор статьи, ведь в абсолютных значениях запасы его долговых документов в мире растут, а доллар в системе иностранных валютных резервов лишь слегка теряет свои позиции и достигает 62,7%.

Впрочем, есть вопросы, насчёт которых, пишет Бершидский, США стоило бы обеспокоиться. Например, долг США растёт быстрее, чем резервы стран мира, и этим частично объясняется снижение роли других государств в поддержке американского госдолга. С другой стороны, при этой тенденции доля золота в золотовалютных запасах стран мира остаётся прежней, отмечает автор статьи. И частично это связано с поведением «эксцентричных автократов — любителей золота». К таковым автор статьи причисляет Россию, Белоруссию, Казахстан и Турцию.

Если эти страны в последнее время наращивают свои запасы золота, то страны еврозоны, которые долгое время предпочитали хранить запасы в этом драгметалле, сохраняют баланс, и сейчас 55% их международных резервов составляет золото. Однако в последнее время спрос на золото падал. Но несмотря на это только за первые три месяца 2018 года центробанки закупили его на 116,5 тонн.

Как для России, так и для Турции решение о сокращении объёмов западных валют — стратегическое. Как и Россия, Турция недавно стала избавляться от американских долговых бумаг, сократив их запасы на почти 38%.

Однако, несмотря на торговые войны Трампа, его риторику и экономическую политику, а также на относительно слабый доллар, остальные страны не следуют примеру России и Турции, поскольку динамика цен на золото ещё хуже, чем на доллар. В большинстве стран чиновники, которые занимаются резервами, действуют, как частные инвесторы, а потому геополитика или идеология не заставляет их скупать золото, пока оно не начнёт показывать хорошие результаты.

Кроме того, они сейчас скупают другие недолларовые недооценённые активы. Все остальные резервные валюты, помимо доллара, растут, пусть и несильно. США доминируют в международных золотовалютных запасах уже почти сто лет, но с исторической точки зрения это довольно короткий период. Поэтому нет никаких гарантий, что мир продолжит скупать американский госдолг вне зависимости от американской политики. «Бегство России и Турции к золоту может быть предтечей более серьёзных глобальных изменений», — предвещает Bloomberg.