DWN: евро в обмен на санкции — Россия предложила ЕС торговать без доллара

Россия предложила Европе торговать в евро, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но только при условии, если ЕС не поддержит новые антироссийские санкции США. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Россия заявила о готовности вести внешнюю торговлю с ЕС в евро, а не в долларах, при условии, если Евросоюз не поддержит новые антироссийские санкции США, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Как мы видим, ограничения, которые вводятся американскими партнёрами, носят экстерриториальный характер. — сказал он, — Если наши европейские партнёры заявят свою однозначную позицию, безусловно мы видим выход в том, чтобы задействовать европейскую расчетную единицу, европейские инфраструктурные организации для проведения финансовых расчетов, для расчетов за товары, услуги, которые зачастую сегодня попадают под различного рода ограничения».
Силуанов также добавил, что Россия уже сейчас развивает расчеты в национальных валютах со своими торговыми партнерами. К примеру, часть сделок с Китаем осуществляется в юанях и рублях, поясняет издание.
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