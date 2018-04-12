Euronews: правительство обещает россиянам справиться с давлением санкций

Российские власти пока не определились с ответом на новые санкции, но не сомневаются, что смогут справиться с давлением и обратить всё на пользу экономическому развитию. Между тем многие россияне бросились скупать валюту на фоне резкого падения курса рубля — хотя есть и те, кого не очень беспокоят биржевые сводки, передаёт Euronews.

Правительство России заявляет, что справится с санкциями, пока на биржах стремительно снижаются основные индексы и курс национальной валюты. В ходе выступления в Госдуме премьер Дмитрий Медведев обвинил США в попытках помешать развитию страны и создать напряжённость в экономике. Впрочем, в правительстве не считают ситуацию критической.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России: Нет сомнения, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать. И обратим в конечном счёте все эти действия на пользу нашей собственной экономике, нашему собственному экономическому развитию.

Финансовые аналитики говорят, что динамика падения курса рубля напоминает о кризисе 2014 года. За сутки национальная валюта подешевела по отношению к доллару и евро больше чем на десять процентов.

На торгах в среду был пробит ещё один «психологический потолок»: 80 рублей за евро, и 65 — за доллар. Как сообщают столичные издания, россияне бросились скупать валюту. Впрочем, не все разделяют панические настроения.

ПРОХОЖИЙ: Каких-то изменений прямо таких, что вот проснулся с утра — и что-то резко изменилось, или прямо жизнь поменялась, ну я такого не вижу.

ПРОХОЖАЯ: Меня это уже не так беспокоит — и я думаю, что людей тоже должно уже не так беспокоить. Обычное дело.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Ну как же?!

ПРОХОЖАЯ: Ну мы же в России живём. Я не ориентируюсь на курс доллара.

Российские власти пока не определились с ответом на санкции США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ограничить импорт американской продукции. Медведев выступил против контрсанкций, которые могут нанести ущерб России, — но не исключил политических мер, в частности, пересмотра некоторых направлений сотрудничества с США.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2018 года.