NZZ: западные санкции подталкивают Россию к «конфронтации как способу защиты»

«Возмущённой» России нечем ответить на новые американские санкции, и большинство ответных санкций принесут ей «ещё больше вреда», пишет Neue Zürcher Zeitung. Нежелание Запада признать Москву самостоятельным игроком в мировой политике только усиливает «недоверие и молчание» со стороны России и вынуждает её использовать «конфронтацию как проверенный способ защиты», добавляет издание.

Очередные санкции США против России вызвали новую порцию «возмущения и непонимания» Москвы, пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Маркус Аккерет. Для России это «удар ниже пояса», и не только потому, что пострадали российские «магнаты» и их международные компании. Москва попросту не может на это ничем ответить, и «демонстрация вооружения», которую в начале марта провёл Владимир Путин, бесполезна: ракета «Кинжал» не сможет компенсировать экономический ущерб. Большинство «ответных санкций» принесут Москве ещё больше вреда, считает автор материала.

Прежде всего российская власть не может принять обоснования Вашингтона, которое не даёт возможности для сближения: обвинения в «злонамеренных внешнеполитических действиях». Своей победой на выборах президента Путин обязан не только «отсутствию конкуренции» с кандидатами и «подконтрольными СМИ», но и позицией во внешней политике. «Его государственная пропаганда проделала в этом плане особо точную работу», — подчёркивает Аккерет.

Россияне убеждены, что причиной для западных санкций были не «аннексия Крыма», война на востоке Украины, военные действия в Сирии и отравление Сергея Скрипаля, а «нежелание Запада признавать Россию самостоятельным глобально-политическим игроком». Последствиями этого становится глубокое недоверие и молчание. После «интервенции» Путина на Украину в 2014 году «конфронтация стала для Москвы проверенным способом защиты», отмечает автор.

Это касается и Сирии, где Россия находится на стороне победителей. Уже в течение нескольких недель в Москве говорили о том, что террористы готовятся осуществить газовую атаку, которая дала бы американцам повод для удара по Дамаску. В середине марта глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что это не останется без ответа, так как в Дамаске находятся российские военные советники, которым угрожает опасность. «Российский ответный удар имел бы катастрофические последствия, однако этот сценарий, кажется, устраивает Москву», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.