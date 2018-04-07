Welt: от новых санкций США Путину — «тройная польза»

За «злонамеренные действия по всему миру» Вашингтон ввёл новые санкции против Москвы, сообщает Welt. Впрочем, благодаря очередным «мерам давления» страхи российских бизнесменов за свои деньги на Западе усилятся, возвращение капитала в Российскую Федерацию ускорится, а вероятность волнений в России с участием олигархов снизится, считает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Министерство иностранных дел России пообещало дать «жёсткий ответ» на новые санкции США. Меры Вашингтона Москва назвала «антироссийским выпадом». В будущем Россия также намерена реагировать соответствующим образом на подобные атаки, а Соединённым Штатам пора понять, что «никакие меры давления» не заставят Российскую Федерацию свернуть с избранного курса, говорится в заявлении российского МИД.



Ранее Вашингтон ввёл целенаправленные санкции против определённых российских фирм, олигархов и членов правительства за их «злонамеренные действия по всему миру».



С нами на связи из Москвы Кристоф Ваннер. Причиняют ли вообще санкции вред Владимиру Путину?



КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Нет, не думаю. Более того, я считаю, что они могут сыграть на руку Владимиру Путину. Ведь президент России уже давно хочет, чтобы капитал, который олигархи и бизнесмены инвестировали в США и другие страны, вернулся домой, в Россию. И в настоящее время это происходит. В данный момент многие предприниматели опасаются, что за границей их деньги и активы заморозят. В России же, где с правовой безопасностью хоть и не всё так просто, их деньги всё равно в большей безопасности, чем, например, в ЕС или Соединённых Штатах.



Кроме того, Путину не придётся опасаться каких-либо волнений с участием олигархов и бизнесменов. Всего, чего они добились, они добились благодаря Путину. Это означает, что все они от него зависят. Например, если они проявят недовольство, то Путин может лишить их каких-либо компенсационных выплат. Так или иначе, для Путина всё сложилось хорошо, и он может не бояться внутриполитических последствий.



Дата выхода в эфир 07 апреля 2018 года.