Эксперт MSNBC: Трамп использует антироссийские санкции как личное прикрытие

Дональд Трамп принял новые антироссийские санкции именно во время расследования возможных связей членов его предвыборного штаба с Россией, отмечает бывший заместитель директора ФБР по вопросам контрразведки Фрэнк Фиглюззи в эфире MSNBC. По его мнению, тем самым американский президент пытается отогнать от себя всякие подозрения и использует внешнюю политику в личных целях.

Администрация Трампа сегодня ввела новые санкции против двух десятков ближайших союзников Владимира Путина в России. Среди них два чиновника, имена которых упоминаются в вызывающем споры докладе Кристофера Стила по Трампу, и три россиянина, которые периодически возникают в российском расследовании Роберта Мюллера. В частности, среди них есть Олег Дерипаска, российский олигарх, у которого якобы тесные связи с Полом Манафортом, возглавлявшим предвыборный штаб Трампа.

Как пишет The New York Times, санкции приняты в тот момент, когда следователи, работающие с Робертом Мюллером, начали задавать российским олигархам вопросы о вероятных финансовых связях между теми, кто находится в ближнем окружении Путина, и людьми, приближёнными к Трампу.

Фрэнк Фиглюззи, вы уже дважды это предрекали, и вот так и произошло. Так что давайте начнём с вас. Не считаете ли вы, что люди, которые попали под санкции, — это те же самые лица, которые могут быть у Роберта Мюллера под подозрением в совершении преступлений во время выборов 2016 года?

ФРЭНК ФИГЛЮЗЗИ, бывший заместитель директора ФБР по вопросам контрразведки: Да, думаю, частично эти списки совпадают. Но должен сказать, что я приветствую санкции, которые были приняты сегодня, ведь они делают так, что быть другом Путина становится тяжело. И это хорошо.

Но я циник, я всегда смотрю на предысторию. Президент не сказал в отношении России ни одного недоброго слова, и потому я считаю, что внешняя политика используется в целях личной защиты. Думаю, что президент использует её в качестве прикрытия: «Я занимаю жёсткую позицию по России». Но он не выйдет и не скажет ни одного недоброго слова о России. Это позволит ему сохранить ситуацию на отдалении от себя и защитить себя, сказав: «Смотрите, я принимаю санкции». Но что-то не так в том, что сам он лично не выступает и не критикует Россию.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.