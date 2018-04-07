Глава ВТБ: США и России пора прекратить вражду ради будущих поколений

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, попавший в новый санкционный список Вашингтона, рассказал в интервью CNN, что всегда был сторонником хороших деловых отношений между Россией и США и никогда не выступал против американских интересов. Как подчеркнул Костин, Москве и Вашингтону необходимо «где-то уже остановиться» — если не ради себя, то ради детей.

США вводят в отношении России новые санкции: семь олигархов, имеющих непосредственные связи с Владимиром Путиным, попали в «санкционный список», составленный сегодня Министерством финансов США; там же оказались 12 компаний, которыми они владеют или которые контролируют. Это пока наиболее агрессивный шаг Вашингтона в отношении России, а точнее — конкретных российских граждан и компаний, и предпринимается он, как известно, в связи с целым рядом претензий в адрес Москвы, в том числе по поводу вмешательства в американские выборы 2016 года.

Среди попавших в список лиц — Андрей Костин, председатель правления ВТБ. Андрей, мы сейчас выходим с вами на связь. Давайте я вам прочитаю, что здесь про вас говорится: «Андрей Костин — президент и председатель правления принадлежащего государству банка ВТБ; он вносится в список в связи с тем, что является чиновником Российской Федерации». Андрей, вы чиновник Российской Федерации?

АНДРЕЙ КОСТИН, председатель правления банка ВТБ: Ну, конечно, нет. Я председатель правления акционерного коммерческого банка, Ричард. Здравствуйте!

Приятно вас видеть. Итак, подобные меры ожидались — когда мы с вами беседовали в этом году, вы говорили, что их ждёте, и теперь они приняты. Как на вас повлияет то, что США внесли вас в такой список?

АНДРЕЙ КОСТИН: Ричард, во-первых, я не считаю эти санкции персональными, поскольку я ничего плохого ни Америке, ни её интересам не сделал — я всегда старался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и американскими инвесторами. Наказывают меня потому, что американские власти считают, что российское правительство проводит неправильную политику, и это очень печально — это демонстрирует очень высокий уровень недопонимания американскими властями намерений российского правительства и лидеров России. Это очень печально.

Мне кажется, нам нужно где-то уже остановиться, ведь ситуация становится всё хуже и хуже, и нам нужно где-то остановиться, если не ради себя, то ради наших детей, которые определённо заслуживают жить в лучшем мире, в котором царит мир.

Какого-то желания отомстить у меня нет. Более того, я не рекомендую своему правительству давать ответный удар, поскольку у нас уже была взаимная высылка дипломатов. Теперь же вводятся санкции против российских предпринимателей, в том числе и частных. Я думаю, что нам нужно остановиться и начать восстанавливать наши отношения — так, как об этом неоднократно упоминал господин Трамп, говоря о восстановлении отношений с Россией. А мы вместо этого движемся к очередному тупику.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2018 года.