CNN: по делу о вмешательстве российского олигарха остановили и допросили прямо в аэропорту Нью-Йорка

Согласно эксклюзивной информации телеканала CNN, команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подозревает нескольких российских олигархов в незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. Как сообщает корреспондент CNN по вопросам преступности и правосудия Шимон Прокупеч, одного из подозреваемых недавно остановили и обыскали в аэропорту Нью-Йорка. Следователи полагают, что россияне могли незаконно переводить средства американским гражданам для того, чтобы те уже от своего имени вкладывали их в кампанию будущего президента.

Направляли ли состоятельные россияне деньги на президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурацию? Это пытаются определить следователи спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно эксклюзивной информации CNN. Помимо этого, ожидается, что администрация Трампа введёт санкции в отношении нескольких российских олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным, — санкции в ответ на российское вмешательство в президентские выборы здесь, в Соединённых Штатах. К нам присоединяется корреспондент CNN по вопросам преступности и правосудия Шимон Прокупеч с подробностями по этой теме. Шимон, во-первых, расскажите нам, что вы знаете о действиях команды Мюллера, об агрессивной тактике, которую сейчас применяют следователи.

ШИМОН ПРОКУПЕЧ, корреспондент CNN по вопросам преступности и правосудия: Верно, на протяжении последних нескольких недель или около того агенты ФБР отслеживали российских олигархов, которые приезжали в США. Нам стало известно, что по крайней мере в одном случае они задержали одного из них в районе аэропорта Нью-Йорка и допросили этого человека, даже проверили его телефон, предъявили ему ордер на обыск, изучили его телефон, его электронные устройства и хотели расспросить его о возможных подставных спонсорах, которых использовали русские. У команды Мюллера и следователей есть подозрение, что русские использовали подставных спонсоров в Соединённых Штатах — граждан США, которые в итоге взяли эти деньги и пожертвовали их на избирательную кампанию и, возможно, даже на инаугурацию.

Но участникам американских политических избирательных кампаний запрещено законом принимать пожертвования не от американцев, а от иностранных граждан. То есть вы говорите, они расследуют: перечисляли ли россияне незаконным образом деньги американским гражданам, чтобы те, в свою очередь, вкладывали деньги в избирательную кампанию президента.

ШИМОН ПРОКУПЕЧ: Да, именно так.

Но это же незаконно. Если американские граждане делали это, получая деньги напрямую от русских, это считается сговором.

ШИМОН ПРОКУПЕЧ: Да, всё верно. Это будет считаться сговором: сговором с целью вмешательства, преступным сговором. Мы знаем, что сговор на самом деле не считается преступлением, но мы также знаем, что Мюллер расследует вмешательство в целом — сговор с целью вмешательства в целом. И если русские совершали какие-либо действия для использования подставных спонсоров, для незаконной передачи этих денег через американских граждан, чтобы скрыть тот факт, что пожертвования исходят от них, — это, по сути, будет считаться преступлением.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.