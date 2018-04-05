CNN: по делу о вмешательстве российского олигарха остановили и допросили прямо в аэропорту Нью-Йорка
Направляли ли состоятельные россияне деньги на президентскую кампанию Дональда Трампа и его инаугурацию? Это пытаются определить следователи спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно эксклюзивной информации CNN. Помимо этого, ожидается, что администрация Трампа введёт санкции в отношении нескольких российских олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным, — санкции в ответ на российское вмешательство в президентские выборы здесь, в Соединённых Штатах. К нам присоединяется корреспондент CNN по вопросам преступности и правосудия Шимон Прокупеч с подробностями по этой теме. Шимон, во-первых, расскажите нам, что вы знаете о действиях команды Мюллера, об агрессивной тактике, которую сейчас применяют следователи.
ШИМОН ПРОКУПЕЧ, корреспондент CNN по вопросам преступности и правосудия: Верно, на протяжении последних нескольких недель или около того агенты ФБР отслеживали российских олигархов, которые приезжали в США. Нам стало известно, что по крайней мере в одном случае они задержали одного из них в районе аэропорта Нью-Йорка и допросили этого человека, даже проверили его телефон, предъявили ему ордер на обыск, изучили его телефон, его электронные устройства и хотели расспросить его о возможных подставных спонсорах, которых использовали русские. У команды Мюллера и следователей есть подозрение, что русские использовали подставных спонсоров в Соединённых Штатах — граждан США, которые в итоге взяли эти деньги и пожертвовали их на избирательную кампанию и, возможно, даже на инаугурацию.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 05 апреля 2018 года.
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