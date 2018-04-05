Washington Post: США готовят новые санкции против «российских олигархов»

Американские власти намерены принять новые ограничительные меры против России, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США. По словам чиновников, под новые санкции могут попасть по меньшей мере шесть российских бизнесменов, «связанных с Владимиром Путиным».

Соединённые Штаты планируют ввести дополнительные санкции против России. Новые ограничительные меры будут носить экономический характер и должны коснуться «олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным», сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Белый дом пока не определился с окончательным числом подпадающих под санкции лиц. Но, по словам чиновников, новое наказание может затронуть по меньшей мере шесть россиян.

Как ожидается, при принятии этого шага американские власти будут ориентироваться на список влиятельных российских политиков и бизнесменов, опубликованный Минфином США в начале текущего года. Вашингтон также может ввести санкции против любых физических или юридических лиц, которые ведут дела с российским оборонным комплексом, отмечает издание.

«Если они (американские власти. — ИноТВ) пойдут на этот жёсткий шаг, то в какой-то мере смогут успокоить недовольных членов конгресса и общества, которые с оглядкой на промежуточные выборы размышляют: уделяет ли действующая администрация достаточное внимание российской угрозе и предпринимает ли какие-то шаги в этом направлении», — считает бывшая сотрудница Минфина США Лиз Розенберг.

Решение о новых санкциях были приняты Белым домом на фоне многочисленных призывов советников Трампа ужесточить политику в отношении Москвы. В качестве доводов они приводят недавнее отравление Скрипалей в Великобритании и «российское вмешательство» в американские выборы 2016 года, обращает внимание The Washington Post.