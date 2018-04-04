Трамп — журналистке ERR: никто не относится так жёстко к Путину, как я

Отвечая на вопрос корреспондента ERR о своём отношении к Путину, президент США Дональд Трамп подчеркнул, что «никто другой не вёл себя по отношению к России более жёстко», чем он. В то же время Трамп допустил вероятность налаживания отношений с Китаем и Россией, а также не стал напрямую подтверждать планы США развернуть системы ПВО в странах Балтии, отмечается в статье.

Журналист ERR Мария-Анн Рохемяэ имела возможность задать вопросы президенту США Дональду Трампу как на пресс-конференции, так и перед обедом с президентами стран Балтии. Рохемяэ отметила, что Трамп ранее говорил, что «хорошие отношения с Россией — это не плохо», и спросила его о том, как он ведёт себя с президентом Владимиром Путиным: является ли тот врагом, или с ним можно вести диалог.

Трамп считает, что с Путиным «можно вести нормальный диалог». В то же время он подчеркнул, что «никто другой не вёл себя по отношению к России более жёстко», чем он. Президент отметил, что в этом году у США больший оборонный бюджет по сравнению с прошлыми годами, также стали более сильными вооружённые силы. Это, по его утверждению, «не является хорошим посланием» для России.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что многие страны НАТО не вносят в сферу обороны столько, сколько они должны вносить. Он также повторил сказанное ранее, что все страны должны платить больше.

В связи с недавней высылкой дипломатов Трамп отметил, что США выслали 60 российских дипломатов, в то время как крупные европейские страны — лишь немногих. «Никто не ведёт себя более жёстко по отношению к России, чем я. Считаю, что у меня могут быть хорошие отношения с Путиным. Если нет, вы будете знать об этом. Но вполне вероятно, что будут хорошие отношения. Хорошие отношения с Россией, Китаем и другими странами, это хорошо, это не плохо. Думаю, у меня могут быть хорошие отношения с Путиным и Россией. Если так будет, то это очень хорошо», — добавил он в ответ на вопрос Рохемяэ.

Перед обедом президентов США и стран Балтии Рохемяэ также спросила у Трампа, намерены ли Соединённые Штаты развернуть системы ПВО в странах Балтии. Но Трамп не ответил на этот вопрос напрямую, а лишь подтвердил своё «уважение к странам Балтии».

У президента Эстонии Керсти Кальюлайд журналист Рохемяэ спросила, достаточно ли, по её мнению, защищены страны Балтии. Кальюлайд подтвердила, что на встрече обсуждались возможности стран Балтии. Она добавила, что «равные партнёры будут анализировать эти проблемы вместе и решать их вместе». По её словам, страны Балтии и США вместе вносят вклад в нашу безопасность.

Дата публикации 03 апреля 2018 года.