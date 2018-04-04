Американская журналистка: Трамп забыл, что он в американской, а не в российской команде

Помощник президента России Юрий Ушаков недавно сообщил о том, что президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося 20 марта телефонного разговора с Владимиром Путиным не только поздравил российского лидера с победой на выборах, но и, как выяснилось, предложил ему провести встречу в Белом доме, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.

По её словам, вся эта ситуация с «тайным предложением» о встрече в Вашингтоне вызывает серьёзные опасения.

Во-первых, почему русские знают об этом, а конгресс и американский народ нет? Это напоминает о том, как Трамп в Белом доме встречался «тет-а-тет» с российскими официальными лицами, причём на эту встречу на короткое время пустили лишь российских журналистов.

«Трамп, похоже, забыл, что он в американской команде, а не в российской. Если официальные лица США, как и все остальные из нас, узнали об этом только сейчас, то функциональные нарушения в администрации Трампа хуже, чем мы опасались», — пишет автор.

Во-вторых, вся эта ситуация с предложенной Трампом встречей лишь подтверждает мнение, согласно которому американский президент проявляет «низкопоклонство» перед иностранным лидером, убеждена Дженнифер Рубин.

Наконец, из-за этого предложения отказ Дональда Трампа следовать рекомендации его же советников, призывавших президента США не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, предстаёт «в ещё более зловещем свете».

«Трамп, похоже, решительно настроен не терять доброго расположения со стороны Путина и будет пытаться задобрить его лично (возможно, в отсутствии помощников, как это было на прошлогоднем саммите G20)», — указывает обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.