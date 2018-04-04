Американская журналистка: Трамп забыл, что он в американской, а не в российской команде

Вся эта ситуация с Дональдом Трампом, который «тайно» предложил Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне, напоминает о том, как нынешний президент США в Белом доме встречался «тет-а-тет» с российскими официальными лицами и пустил в Овальный кабинет лишь российских журналистов, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. По её словам, Трамп, «похоже, забыл, что он в американской, а не в российской команде».
Помощник президента России Юрий Ушаков недавно сообщил о том, что президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося 20 марта телефонного разговора с Владимиром Путиным не только поздравил российского лидера с победой на выборах, но и, как выяснилось, предложил ему провести встречу в Белом доме, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.
По её словам, вся эта ситуация с «тайным предложением» о встрече в Вашингтоне вызывает серьёзные опасения.
Во-первых, почему русские знают об этом, а конгресс и американский народ нет? Это напоминает о том, как Трамп в Белом доме встречался «тет-а-тет» с российскими официальными лицами, причём на эту встречу на короткое время пустили лишь российских журналистов.
«Трамп, похоже, забыл, что он в американской команде, а не в российской. Если официальные лица США, как и все остальные из нас, узнали об этом только сейчас, то функциональные нарушения в администрации Трампа хуже, чем мы опасались», — пишет автор.
Во-вторых, вся эта ситуация с предложенной Трампом встречей лишь подтверждает мнение, согласно которому американский президент проявляет «низкопоклонство» перед иностранным лидером, убеждена Дженнифер Рубин.
Наконец, из-за этого предложения отказ Дональда Трампа следовать рекомендации его же советников, призывавших президента США не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, предстаёт «в ещё более зловещем свете».
«Трамп, похоже, решительно настроен не терять доброго расположения со стороны Путина и будет пытаться задобрить его лично (возможно, в отсутствии помощников, как это было на прошлогоднем саммите G20)», — указывает обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.
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