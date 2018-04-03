Washington Post Оригинал

Washington Post: приглашением в Белый дом Трамп потакает «диктатору Путину»

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Решение американского президента пригласить своего российского коллегу в Вашингтон выглядит странным, учитывая текущее противостояние Запада с Москвой, пишет The Washington Post. По мнению издания, встреча лишь станет наградой для Владимира Путина за его «диктаторское поведение».
Washington Post: приглашением в Белый дом Трамп потакает «диктатору Путину»
Reuters
Дональд Трамп не скрывает своих симпатий к Уинстону Черчиллю. Американские консерваторы давно превратили знаменитого британского лидера в культовую фигуру, на которого они любят ссылаться как на выдающийся пример сопротивления тирании, пишет The Washington Post.
 
Однако, по словам издания, попытки президента США воспользоваться наследием Черчилля с каждым днём выглядят всё более странными. В настоящий момент Вашингтон противостоит российскому президенту Владимиру Путину — «диктатору, который силой захватывает территории соседей, открыто стремится подорвать либеральные демократии по всему миру и бросает вызов давно установленным нормам международного поведения».
 
И что в ответ предпринимает Трамп? Его реакцию можно описать лишь как политику умиротворения. Глава Белого дома не только «имел наглость поздравить Путина с его недавней фиктивной победой» на президентских выборах, но и во время этого телефонного звонка пригласил российского лидера в Вашингтон, подчёркивается в статье.
 
Издание обращает внимание, что эта телефонная беседа состоялась 20 марта, то есть спустя 16 дней после того, как на юге Англии были отравлены российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В то время как американский президент делал «щедрое предложение» российскому коллеге, британский премьер-министр Тереза Мэй недвусмысленно заявила, что ответственность за нападение на Скрипалей лежит на Путине.
 
К тому времени Лондон уже заручился поддержкой своих союзников, чтобы принять ответные меры против Кремля. Всё это привело к крупнейшей со времён холодной войны высылке «необъявленных сотрудников российской разведки» из 29 стран, в том числе из Соединённых Штатов.   
 
Всё это можно было бы принять за свидетельство того, что американский президент «осознал свою ошибку и наконец-то капитулировал перед реальностью, отражающей то, что Путин является противником всего, что дорого Соединённым Штатам». Но Трамп настойчиво избегает любой публичной поддержки действий администрации против Москвы, отмечает издание.
 
Более того, ситуация с выдворением россиян из США не столь однозначна. Москва может заменить 60 высланных дипломатов, когда захочет. В результате предполагаемое жёсткое наказание превращается в «незначительное неудобство», утверждается в статье.
 
«Так выйдет ли толк из предложения Трампа о встрече? Возможно, нет. Но факт, что он его сделал, уже сам по себе является ужасающей уступкой»,  считает The Washington Post.  
 
По мнению американской газеты, сегодняшняя Россия точно подходит под описание агрессивной, ревизионистской державы. Четыре года назад её вооружённые войска «вторглись» в Крым. Москва продолжает «вести необъявленную войну» с Украиной. А Путин всё ещё использует операции влияния и кибератаки, чтобы сеять хаос в западных странах, «часто поддерживая политиков и партии, цель которых вызвать раскол и панику».
 
«То, что Кремль продолжает вести себя так, явно показывает, что у него нет никаких мотивов останавливаться. И зачем ему останавливаться?»  риторически спрашивает The Washington Post.
 
Подобно печально известному умиротворителю, британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену, Трамп считает, что необходимо заискивать перед человеком, который не намерен подчиняться основанному на правилах порядку. Любые переговоры на высшем уровне с Путиным должны как минимум начинаться с готовности Москвы вернуть Крым под украинский контроль, уважать суверенитет соседних государств и прекратить подрывную деятельность на Западе. В противном случае они станут лишь наградой за «нарушения» Кремля, полагает издание.
 
«Давайте внесём ясность: Владимир Путин не Адольф Гитлер. Российский президент не склонный к геноциду маньяк, который стремится покорить мир. Но если Черчилль нас чему-то и научил, то следующему: не стоит ждать, что склочный диктатор изменит своё поведение, если потакать его наихудшим склонностям. Посылая приглашения и уклоняясь от принятия мер наказания, мы ничего не добьёмся. Сдерживание  единственный путь вперёд», — заключает The Washington Post. 
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Washington Post США Северная Америка
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