Washington Post: приглашением в Белый дом Трамп потакает «диктатору Путину»

Решение американского президента пригласить своего российского коллегу в Вашингтон выглядит странным, учитывая текущее противостояние Запада с Москвой, пишет The Washington Post. По мнению издания, встреча лишь станет наградой для Владимира Путина за его «диктаторское поведение».

Дональд Трамп не скрывает своих симпатий к Уинстону Черчиллю. Американские консерваторы давно превратили знаменитого британского лидера в культовую фигуру, на которого они любят ссылаться как на выдающийся пример сопротивления тирании, пишет The Washington Post.

Однако, по словам издания, попытки президента США воспользоваться наследием Черчилля с каждым днём выглядят всё более странными. В настоящий момент Вашингтон противостоит российскому президенту Владимиру Путину — «диктатору, который силой захватывает территории соседей, открыто стремится подорвать либеральные демократии по всему миру и бросает вызов давно установленным нормам международного поведения».

И что в ответ предпринимает Трамп? Его реакцию можно описать лишь как политику умиротворения. Глава Белого дома не только «имел наглость поздравить Путина с его недавней фиктивной победой» на президентских выборах, но и во время этого телефонного звонка пригласил российского лидера в Вашингтон, подчёркивается в статье.

Издание обращает внимание, что эта телефонная беседа состоялась 20 марта, то есть спустя 16 дней после того, как на юге Англии были отравлены российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В то время как американский президент делал «щедрое предложение» российскому коллеге, британский премьер-министр Тереза Мэй недвусмысленно заявила, что ответственность за нападение на Скрипалей лежит на Путине.

К тому времени Лондон уже заручился поддержкой своих союзников, чтобы принять ответные меры против Кремля. Всё это привело к крупнейшей со времён холодной войны высылке «необъявленных сотрудников российской разведки» из 29 стран, в том числе из Соединённых Штатов.

Всё это можно было бы принять за свидетельство того, что американский президент «осознал свою ошибку и наконец-то капитулировал перед реальностью, отражающей то, что Путин является противником всего, что дорого Соединённым Штатам». Но Трамп настойчиво избегает любой публичной поддержки действий администрации против Москвы, отмечает издание.

Более того, ситуация с выдворением россиян из США не столь однозначна. Москва может заменить 60 высланных дипломатов, когда захочет. В результате предполагаемое жёсткое наказание превращается в «незначительное неудобство», утверждается в статье.

«Так выйдет ли толк из предложения Трампа о встрече? Возможно, нет. Но факт, что он его сделал, уже сам по себе является ужасающей уступкой», — считает The Washington Post.

По мнению американской газеты, сегодняшняя Россия точно подходит под описание агрессивной, ревизионистской державы. Четыре года назад её вооружённые войска «вторглись» в Крым. Москва продолжает «вести необъявленную войну» с Украиной. А Путин всё ещё использует операции влияния и кибератаки, чтобы сеять хаос в западных странах, «часто поддерживая политиков и партии, цель которых вызвать раскол и панику».

«То, что Кремль продолжает вести себя так, явно показывает, что у него нет никаких мотивов останавливаться. И зачем ему останавливаться?» — риторически спрашивает The Washington Post.

Подобно печально известному умиротворителю, британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену, Трамп считает, что необходимо заискивать перед человеком, который не намерен подчиняться основанному на правилах порядку. Любые переговоры на высшем уровне с Путиным должны как минимум начинаться с готовности Москвы вернуть Крым под украинский контроль, уважать суверенитет соседних государств и прекратить подрывную деятельность на Западе. В противном случае они станут лишь наградой за «нарушения» Кремля, полагает издание.

«Давайте внесём ясность: Владимир Путин не Адольф Гитлер. Российский президент не склонный к геноциду маньяк, который стремится покорить мир. Но если Черчилль нас чему-то и научил, то следующему: не стоит ждать, что склочный диктатор изменит своё поведение, если потакать его наихудшим склонностям. Посылая приглашения и уклоняясь от принятия мер наказания, мы ничего не добьёмся. Сдерживание — единственный путь вперёд», — заключает The Washington Post.