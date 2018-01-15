Американский журналист: для диктатора Трамп слишком некомпетентен

Как президент Дональд Трамп провалился по всем фронтам, считает журналист-разоблачитель Дэвид Кэй Джонстон. В интервью немецкому таблоиду Bild он заявил, что американский лидер может зачитываться речами Гитлера, но ему самому не хватает компетентности, чтобы стать диктатором. В его пребывании у власти есть только один плюс, уверен Джонстон: Владимир Путин больше не считает Трампа надёжным партнёром и не может прогнозировать реакцию США на «российскую агрессию» в Европе.

Год назад Дональд Трамп вступил в должность президента США и с тех пор Америка изменилась, пишет немецкий таблоид Bild. Страна расколота больше, чем когда-либо, а остальной мир пребывает в неуверенности.

Дональд Трамп — «неквалифицированный аферист», который приведёт страну к конституционному кризису, заявлял после выборов журналист-разоблачитель Дэвид Кэй Джонстон, который наблюдает за действующим американским президентом с 1988 года и выпустил его биографию в 2016 году. Теперь у лауреата Пулицеровской премии выходит новая книга под названием «Хуже, чем вы думаете: что администрация Трампа делает с Америкой». В ней Джонстон обвиняет президента США в ужасающей коррупции, бесстыдном самообогащении и шокирующем отсутствии сострадания, отмечает немецкий таблоид.

В интервью для Bild биограф Трампа рассказал, что американский президент «провалился по всем фронтам». Всё, что Трамп подаёт как успехи и достижения, в действительности ведёт к сильному ущербу для Америки и мира, считает Джонстон. Трамп «разрушает здоровье и безопасность людей, климат, окружающую среду». Если же говорить о международной политике, он вообще «не представляет, что делает»: бахвалится убийством 25 млн людей в Северной Корее, отправляет твиты о величине своей ядерной кнопки — «велика опасность, что он ввергнет мир в войну».

При этом у Трампа нет никаких чётких стратегических идей, он действует наобум, убеждён Дэвид Кэй Джонстон. По его словам, «для потенциального диктатора Дональду Трампу не хватает компетентности». Сравнения американского президента с Гитлером он считает преувеличением, однако бывшая супруга Трампа рассказывала, что на прикроватной тумбочке нынешний лидер США держал книгу с полным собранием речей фюрера.

Консервативные американские СМИ изображают Трампа «почти мифической героической фигурой» и новатором, однако в действительности он всегда был «мошенником», основной навык которого состоит в том, чтобы обвести людей вокруг пальца, утверждает Джонстон. По его мнению, сейчас американский президент обогащается за счёт занимаемой должности, а каждую минуту свободного времени, которого у него много, проводит на своих полях для гольфа.

Если Трамп и сделал какую-то страну великой, то это Китай, рассказал журналист в интервью Bild. Репутации собственной страны Трамп нанёс почти невосполнимый ущерб. Кроме того, он не понимает, что «Владимир Путин подчинил бы Германию, если бы мог», уверен Джонстон. Этому препятствует НАТО, на которое Трамп часто обрушивается с критикой, зато Путина он, напротив, восхваляет как сильного лидера.

По уверениям американского журналиста, с 80-х годов Дональд Трамп сильно сдал в интеллектуальном плане. «Он постоянно повторяется, его словарный запас сокращается. Тревогу вызывает и та, как я это называю, совершенно бессмысленная словесная солянка, которую он выдаёт, когда просто говорит или даёт интервью», — подчёркивает Джонстон. При этом Трамп продолжает поглощать нездоровую еду быстрого приготовления и прогуливает посещение спортзала. Как президент он не может творить, что захочет, и это способно вызвать у него разочарование и упадок духа. Прибавьте сюда вечный стресс и бессонницу. «Добром это не кончится», — убеждён Джонстон.

Среди прочего он также отметил, что результаты расследования «российских связей» Дональда Трампа наверняка покажут: нынешний американский президент не верен своей стране, он скомпрометирован и фактически находится у Путина в руках. Тем не менее сложно сказать, что больше взволнует американцев: «предательство» на высшем уровне через связи с Кремлём или коррупционная деловая практика Трампа.

«Каждый, кто мешает его контактам с Путиным, вызывает у него досаду. И, кажется, его раздражает, что Меркель — по иронии судьбы, в том числе за его счёт, — стала намного более влиятельной фигурой на мировой арене, — поделился Джонстон своими размышлениями относительно Дональда Трампа в интервью немецкому таблоиду. — Единственное, что во всём этом хорошего: Путин сейчас, скорее, проявляет сдержанность, потому что он больше не признаёт Трампа надёжным партнёром из-за его полной несостоятельности. Он не знает, как США могут отреагировать на российскую агрессию в Европе».