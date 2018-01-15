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Сенатор Флейк: Трамп нападает на свободную прессу, используя сталинские выражения

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американский сенатор Джефф Флейк обвинил президента США Дональда Трампа в том, что последний использовал по отношению к «свободной прессе» выражение «враг народа», сообщает MSNBC. Как отметил политик, это словосочетание было популяризовано ещё Иосифом Сталиным.
В своей речи вы сравнили Дональда Трампа с Иосифом Сталиным за то, что он назвал свободную прессу, цитирую, «врагом народа».
 
ДЖЕФФ ФЛЕЙК, сенатор-республиканец от штата Аризона: Я говорю, что он позаимствовал это выражение. Оно, выражение «враг народа», было популяризовано Иосифом Сталиным, его также использовал Мао (Цзэдун. — ИноТВ). Стоит отметить, что Никита Хрущёв, который был преемником Сталина, запретил использовать это выражение, заявив, что оно является слишком предвзятым и что его использовали для очернения целых групп и классов людей, а этого делать не следует.
 
По-моему, нам не стоит употреблять выражение, которое советский диктатор отверг, назвав его слишком предвзятым.
 
Дата выхода в эфир 14 января 2018 года.
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источник
MSNBC США Северная Америка
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