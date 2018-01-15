Сенатор Флейк: Трамп нападает на свободную прессу, используя сталинские выражения

Популярное
-
AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту American Thinker
-
Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
-
T-Online: Россия не потянула серийное производство «чудо-оружия» T-Online
-
Sky: Неймар признал, что с симуляцией он немного переборщил Sky News
-
Times: дети богатых россиян начали покидать британские школы Times
-
Макфол рассказал MSNBC, как Путин разрушил его академическую карьеру MSNBC
-
Asia Times: эксперты усомнились в «стратегическом эффекте» российского гиперзвукового оружия Asia Times
-
Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты» Daily Mail
INFOX.SG
-
СМИ: Состояние 24 российских миллиардеров с начала года выросло почти на $14 млрд
Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров выросло с начала 2018 года на $13,96 млрд. Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Bloomberg.
-
ОНФ предлагает продлить выплаты по уходу за ребёнком до трёх лет в случае отсутствия мест в яслях
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает усилить поддержку семей с помощью увеличения периода оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет в случае невозможности предоставления места в яслях.
-
Сенат США одобрил решение выделить $250 млн Украине на укрепление безопасности
Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение $250 млн Киеву в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
-
Прокуратура привлекла авиакомпанию «Якутия» к ответственности за задержки рейсов
Якутская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании «Якутия» в связи с задержками рейсов и выявила административные правонарушения, сообщается на сайте восточно-сибирской транспортной прокуратуры.
-
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые накроют регион в выходные и вызовут резкий подъём уровня рек. Об этом сообщает Примгидромет.
-
Премьер Новой Зеландии вернулась к исполнению своих обязанностей после декретного отпуска
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей после декретного отпуска.
-
В Москве 2 августа ожидается до +30 °С
В Москве в четверг, 2 августа, ожидается до +30 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
-
В ДТП с участием грузовика в Китае погибли девять человек
В результате ДТП с участием грузовика в китайской провинции Гуандун погибли девять человек, ещё двое пострадали.
-
В Сирии приступили к реализации госпрограммы восстановления провинции Алеппо
Власти Сирии приступили к реализации госпрограммы по восстановлению населённых пунктов в освобождённой от боевиков провинции Алеппо. Об этом заявил заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно.
-
В Госдепе поприветствовали удаление подстрекательских аккаунтов в Facebook
Госдеп приветствует решение компании Facebook об удалении нескольких аккаунтов, управляемых из-за пределов США. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
-
СМИ: Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США
Транспортный самолёт доставил в США останки солдат, погибших во время Корейской войны. Об этом сообщает телеканал Fox News.
-
Глава Facebook по информационной безопасности объявил об уходе из компании
Руководитель направления информационной безопасности Facebook Алекс Стэймос сообщил, что покинет свой пост 17 августа.
-
В Мексике нашли чёрные ящики разбившегося самолёта Embraer 190
Бортовые самописцы самолёта Embraer 190, разбившегося в мексиканском штате Дуранго, найдены. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман в эфире радиостанции Noticias MVS.
-
СМИ: В США рассматривают возможность отмены проверок пассажиров в более чем 150 аэропортах
Управление по безопасности на транспорте (УБТ) США рассматривает возможность отмены проверок пассажиров и багажа в более чем 150 небольших аэропортах страны.
-
Пострадавший при крушении самолёта в Мексике пилот пришёл в сознание
Пилот самолёта, разбившегося в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, пришёл в сознание. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор службы гражданской обороны страны Рикардо де ла Крус.
-
Трамп сравнил Манафорта и Аль Капоне
Американский лидер Дональд Трамп считает, что к бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту относятся хуже, чем к гангстеру Аль Капоне.
-
Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной
Комитет сената США по разведке раскроет по просьбе защиты содержание показаний, которые давала там арестованная в Соединённых Штатах россиянка Мария Бутина. Об этом сообщил её адвокат Роберт Дрисколл.
-
СМИ: Минтранс России разработал методические рекомендации по строительству велодорожек
Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в российских городах, сообщает газета «Известия».
-
СМИ: На Корсике четыре человека погибли в результате паводка
По меньшей мере четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в результате паводка на Корсике.
-
Компания Tesla сообщила о «рекордных» убытках в $717,5 млн
Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в размере $717,5 млн во втором квартале 2018 года.
-
В КЗЖ призвали тщательно расследовать убийство российских журналистов в ЦАР
Международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) призвала власти ЦАР, Россию и ООН тщательно расследовать убийство российских журналистов в Центрально-Африканской Республике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.
-
СМИ: Франция выдала Бельгии подозреваемого в подготовке теракта против иранской оппозиции
Франция выдала Бельгии подозреваемого в подготовке теракта против находящихся в Европе иранских оппозиционеров, сообщает AFP.
-
Госдеп: на борту разбившегося в Мексике самолёта было не менее 65 граждан США
По меньшей мере 65 граждан США были на борту самолёта, разбившегося в районе аэропорта мексиканского города Дуранго.
-
СМИ: Таксисты Мадрида и Барселоны решили завершить забастовку против Uber
Таксисты в Мадриде и Барселоне решили завершить забастовку против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify.
-
Минобороны России опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ
Минобороны России ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций.
-
Глава Минюста Турции прокомментировал введённые против него санкции США
Глава Минюста Турции Абдулхамит Гюль, комментируя санкции США, заявил, что не располагает денежными счетами за пределами страны.
-
США рассматривают возможность введения пошлин в размере 25% на китайский импорт
Американские власти изучают возможность введения пошлин в размере 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд.
-
Свищёв об отказе Усика от звания Героя Украины: его все уже просто «достали»
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
-
Музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга» пройдёт с 5 по 20 сентября
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга» пройдёт с 5 по 20 сентября, сообщает Newinform.
-
В США идентифицировали убийцу врача Джорджа Буша — старшего
Американская полиция заявила, что установила личность человека, которого подозревают в убийстве Марка Хауснехта — кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша — старшего.
-
Губерниев высказался о ДТП с участием автомобиля Смолова
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ДТП с участием автомобиля форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
-
В МИД Турции заявили о намерении принять ответные меры на американские санкции
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что страна готова принять ответные меры на американские санкции.
-
Анатолий Карпов посетил шахматный фестиваль в Екатеринбурге
Международный гроссмейстер Анатолий Карпов посетил Всероссийская шахматный фестиваль Eurasia Open в Екатеринбурге, сообщает kp.ru.
-
Блинкова заменит Мугурусу на турнире WTA в Сан-Хосе
Россиянка Анна Блинкова заменит испанку Гарбинье Мугурусу в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.
-
По запросу США в Европе задержали обвиняемых в кибератаках троих украинцев
Трое граждан Украины были задержаны в Европе по запросу США. Американские правоохранительные органы обвиняют их в кибератаках и причастности к хакерской группировке FIN7.
-
На «Летних балетных сезонах» в Москве покажут спектакль «Дон Кихот»
В пятницу, 3 августа, на «Летних балетных сезонах» в Москве покажут спектакль «Дон Кихот», сообщает «Утро.ру».
-
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в четырёх городах Хакасии
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в четырёх городах Республики Хакасия, сообщает kp.ru.
-
В Англии рассматривают возможность подачи заявки на проведение ЧМ-2030 по футболу
Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность подачи заявки на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
-
В Ярославской области вводят особый противопожарный режим с 2 августа
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о введении особого противопожарного режима, сообщает kp.ru со ссылкой на правительство региона. Документ вступает в силу 2 августа.
-
ПАОК разгромил «Базель» и стал соперником «Спартака» в третьем раунде отбора ЛЧ
Греческий ПАОК одержал разгромную победу над швейцарским «Базелем» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
-
Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Минюсту по поводу дела о «российском вмешательстве»
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала тот факт, что президент США Дональд Трамп обратился к главе Минюста США Джеффу Сешнсу с призывом прекратить расследование дела о якобы осуществлённом Россией вмешательстве в американские выборы.
-
«Интер» арендовал у «Атлетико» футболиста сборной Хорватии
Миланский «Интер» объявил по переходе защитника сборной Хорватии Шиме Врсалько на правах аренды из мадридского «Атлетико».
-
В ООН назвали спекуляцией сообщения о пытках в отношении убитых в ЦАР журналистов
Представитель миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) Владимир Монтейро назвал спекуляцией сообщения о применённых пытках в отношении троих погибших в ЦАР российских журналистов.
-
Кремлёв об Усике: он и свою страну любит, и к другим уважительно относится
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
-
СМИ: Турция заявила о готовности пойти на ответные меры из-за принятых США санкций
В Турции заявили о готовности принять ответные меры против США в связи с решением Вашингтона ввести санкции против министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.
-
Сезон ночных экскурсий начнётся на ВДНХ с 3 августа
Сезон ночных экскурсий начнётся на ВДНХ с пятницы, 3 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
-
В МЧС предупредили о граде и штормовом ветре в Адыгее
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о граде и штормовом ветре в Адыгее, сообщают «Юга.ру».
-
Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
-
Во французской Лиге 1 в новом сезоне будет использоваться система VAR
Во французской Лиге 1 с начала сезона-2018/19 будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).
-
Освобождённая палестинская активистка рассказала о пережитом в израильской тюрьме
Освобождённая из израильской тюрьмы 30 июня палестинская активистка Ахед Тамими рассказала RT о пережитом опыте и о своих планах на будущее. Тамими восемь месяцев находилась в тюрьме по обвинениям в рукоприкладстве в отношении израильского военного.