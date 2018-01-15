Сенатор Флейк: Трамп нападает на свободную прессу, используя сталинские выражения

В своей речи вы сравнили Дональда Трампа с Иосифом Сталиным за то, что он назвал свободную прессу, цитирую, «врагом народа».

ДЖЕФФ ФЛЕЙК, сенатор-республиканец от штата Аризона: Я говорю, что он позаимствовал это выражение. Оно, выражение «враг народа», было популяризовано Иосифом Сталиным, его также использовал Мао (Цзэдун. — ИноТВ). Стоит отметить, что Никита Хрущёв, который был преемником Сталина, запретил использовать это выражение, заявив, что оно является слишком предвзятым и что его использовали для очернения целых групп и классов людей, а этого делать не следует.

По-моему, нам не стоит употреблять выражение, которое советский диктатор отверг, назвав его слишком предвзятым.

Дата выхода в эфир 14 января 2018 года.