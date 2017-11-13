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Wire: при Путине Россия вернулась к «сталинскому империализму»
Ленин подвергается справедливой критике за советский «авторитаризм», однако его борьба как с российским, так и с западным империализмом недооценивается, пишет Wire. После распада СССР и правления Бориса Ельцина Россия вернулась не к «антиимпериалистическому ленинскому наследию», а к «нацеленному на геноцид империализму Сталина», утверждает издание.
Wire: Москва сочла крымский инцидент признаком хаоса в Киеве
Попытка организации терактов в Крыму свидетельствует о том, что в Киеве царит хаос, заявил представитель РФ Виталий Чуркин по итогам закрытой встречи Совбеза ООН. Как пишет Wire, дипломат также посоветовал украинской стороне не считать российских военных в Крыму, а заняться урегулированием конфликта в Донбассе.
Wire: Российское эмбарго вызвало беспорядки во Франции
Французские фермеры подожгли здания налоговой службы и страховой компании в городе Морле, пишет Wire. Таким образом они выражали негодование падением цен на их продукцию после того, как они лишились возможности экспортировать ее в Россию. Помимо этого демонстранты заблокировали движение в регионе с помощью тракторов и завалили городские улицы овощами и навозом.
Wire: Минобороны России считает США «кучкой лжецов»
Американская разведка опубликовала снимки, якобы доказывающие обстрел украинских военных со стороны России, пишет The Wire. Однако в Минобороны РФ эти документы назвали «фейком», отметив, что их никак нельзя проверить. По мнению издания, российское военное ведомство считает спецслужбы США «кучкой лжецов».
The Wire: В ЕАЭС Россия взяла своих союзников по «Евровидению»
В Евразийский союз вошли страны, которые традиционно поддерживают Россию на «Евровидении», отмечает The Wire. Причем их поддержка настолько безоговорочна, что российский представитель, по словам издания, может приехать на конкурс даже без песни, и все равно выйдет в финал. Теперь же верные союзники объединились в торговый блок.
Америка испытает дельфинью броню под носом у России
США везут своих боевых дельфинов на Черное море для испытаний нового оборудования, в том числе дельфиньей брони. The Wire не исключает, что там млекопитающие могут столкнуться со своими крымскими «коллегами», которые недавно перешли под флаг России.