Wire: при Путине Россия вернулась к «сталинскому империализму» Ленин подвергается справедливой критике за советский «авторитаризм», однако его борьба как с российским, так и с западным империализмом недооценивается, пишет Wire. После распада СССР и правления Бориса Ельцина Россия вернулась не к «антиимпериалистическому ленинскому наследию», а к «нацеленному на геноцид империализму Сталина», утверждает издание. 13 ноября 2017 Wire

Wire: Москва сочла крымский инцидент признаком хаоса в Киеве Попытка организации терактов в Крыму свидетельствует о том, что в Киеве царит хаос, заявил представитель РФ Виталий Чуркин по итогам закрытой встречи Совбеза ООН. Как пишет Wire, дипломат также посоветовал украинской стороне не считать российских военных в Крыму, а заняться урегулированием конфликта в Донбассе. 12 августа 2016 Wire

Wire: Российское эмбарго вызвало беспорядки во Франции Французские фермеры подожгли здания налоговой службы и страховой компании в городе Морле, пишет Wire. Таким образом они выражали негодование падением цен на их продукцию после того, как они лишились возможности экспортировать ее в Россию. Помимо этого демонстранты заблокировали движение в регионе с помощью тракторов и завалили городские улицы овощами и навозом. 22 сентября 2014 Wire

Wire: Минобороны России считает США «кучкой лжецов» Американская разведка опубликовала снимки, якобы доказывающие обстрел украинских военных со стороны России, пишет The Wire. Однако в Минобороны РФ эти документы назвали «фейком», отметив, что их никак нельзя проверить. По мнению издания, российское военное ведомство считает спецслужбы США «кучкой лжецов». 29 июля 2014 Wire

The Wire: В ЕАЭС Россия взяла своих союзников по «Евровидению» В Евразийский союз вошли страны, которые традиционно поддерживают Россию на «Евровидении», отмечает The Wire. Причем их поддержка настолько безоговорочна, что российский представитель, по словам издания, может приехать на конкурс даже без песни, и все равно выйдет в финал. Теперь же верные союзники объединились в торговый блок. 30 мая 2014 Wire