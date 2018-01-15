Индийский дипломат: похвалив Ким Чен Ына, Путин послал предупреждающий сигнал Трампу

Осыпая похвалами северокорейского лидера Ким Чен Ына, Владимир Путин посылает недвусмысленный сигнал Дональду Трампу, пишет на страницах Asia Times бывший индийский дипломат М.К. Бхадракумар. В условиях, когда маленькие страны вынуждены прибегать к ядерному оружию, чтобы противостоять американской угрозе, Путин даёт вашингтонским элитам понять, что отныне их попыткам изменить мировой баланс сил буден дан отпор.

«Когда Владимир Путин всячески осыпал похвалами своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына, которого президент США Дональд Трамп называет «маленьким человеком-ракетой» с «маленькой кнопкой», это имело одновременно реальное и символическое значение для российско-американских отношений», — пишет на страницах Asia Times бывший посол Индии М.К. Бхадракумар.

Дипломат имеет в виду замечания, сделанные Владимиром Путиным во время встречи с представителями российских СМИ.

«Попросту говоря, Путин поздравил Кима с тем, что он обвёл Трампа вокруг пальца, на деле сосредоточив все свои усилия на достижении главной цели: обеспечении «взаимно гарантированного уничтожения» в отношении США», — считает эксперт.

Путин также заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова будет возможна, «если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия». По мнению индийского дипломата, президент России хотел этим сказать, что маленькие страны, остро чувствующие собственную уязвимость, «выбирают путь ядерного вооружения как ассиметричный ответ на ощущаемые угрозы».

Как напоминает бывший посол, предупреждение Путина появилось накануне решения Трампа не выводить США из ядерной сделки с Ираном и продлить режим снятия санкций до 12 мая. Автор статьи указывает на сходства между Ираном и Северной Кореей. В отношении обеих стран у США «нет никаких военных опций, кроме тех, которые несут в себе риск огромных разрушений для их собственного имущества и человеческих жертв», поскольку у Тегерана не меньше возможностей противостоять американской агрессии, чем у Пхеньяна.

Обе страны были вынуждены прибегнуть к разработке ядерного оружия в ответ на угрозу, исходящую от США. Таким образом «национализм трансформировался в антиамериканизм», и этот нелицеприятный для Вашингтона факт не может скрыть никакая «демонизация» противника, уверен эксперт.

Из-за своей политики США рискуют оказаться в маргинальном положении, считает дипломат. Россия же, напротив, укрепляет свои позиции на Корейском полуострове, на случай если переговоры между Северной и Южной Кореей сдвинутся с мёртвой точки, продлевая Транссибирскую магистраль в сторону Южной Кореи через Северную, а также протягивая газопроводы, которые свяжут Сибирь и Дальний Восток с корейскими рынками.

Дипломат убеждён, что заявления Путина в поддержку Ирана и Северной Кореи, помимо прочего, были призваны повлиять на ход переговоров между Россией и США о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По мнению бывшего посла, приводя в пример Северную Корею, Иран и Турцию, Путин ещё и «очертил геополитическую реальность, в которой США будет дан отпор в её попытках (обозначенных, к примеру, в стратегии национальной безопасности Трампа за 2017 год) изменить мировой баланс стратегических сил в свою пользу».