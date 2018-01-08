Аналитик CNN: рано или поздно Вашингтону придётся смириться с ядерным статусом Северной Кореи

Вашингтон никогда официально не признает Северную Корею ядерной державой, но рано или поздно США придётся смириться с её статусом, заявил в эфире CNN аналитик по вопросам национальной безопасности и политики Дэвид Сангер. По его мнению, учитывая неспособность американской разведки добыть надёжные сведения о ядерных силах Пхеньяна, любой американский президент серьёзно задумается, прежде чем нанести упреждающий удар.

Обсудим это подробнее. Для Северной Кореи это был переломный момент — она по-настоящему удивила международное сообщество, когда провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, по крайней мере, теоретически способной представлять угрозу материковой части Соединённых Штатов.



Вопрос в том, как Северной Корее удалось достичь такого технологического прогресса, если вспомнить, что всего год назад при администрации Обамы многие северокорейские ракетные испытания часто проваливались. Так кто же помогал Северной Корее? Страны бывшего Советского Союза или же уроженцы этих государств? Кажется, вы об этом упоминали в своей статье.



ДЭВИД САНГЕР, аналитик по вопросам национальной безопасности и политики: Да, это очень интересный вопрос. Испытания ракет средней дальности «Мусудан» в 2016 году до приостановки этой программы осенью того же года были по-настоящему провальными: доля неудачных пусков составляла 88%. Мы с моим коллегой Уильямом Броудом потратили много времени, освещая эту тему. В марте мы писали о том, что президент Обама одобрил киберпрограмму, призванную сорвать их ракетные испытания. Хотя оценить роль этой программы в неудачных пусках очень тяжело, похоже, что она всё-таки внесла свою лепту, как и совместные усилия США, Южной Кореи и Японии, которые пытались помешать соответствующим поставкам.



Сюрпризом стало то, что после этих событий Ким резко изменил свой курс. После приостановки программы осенью 2016 года он подготовил к эксплуатации российские двигатели, после чего запуски этих ракет удивительно часто заканчивались успехом. Известно лишь об одной серьёзной неудаче с момента перехода на эту технологию.



В связи с этим возникает вопрос, почему американская киберпрограмма дала сбой. Другой же вопрос состоит в том, есть ли у него теперь собственные технологии, которые он лучше понимает и которые надёжнее. Над такими технологиями можно будет работать на территории самой Северной Кореи.



Чем грозит США недооценка потенциала Северной Кореи в последние несколько лет? Означает ли это, что Америка теперь скована в своих действиях по отношению к Северной Корее? Иными словами, у нас осталось не так много вариантов, в частности, признать Северную Корею ядерной державой.



ДЭВИД САНГЕР: Мне лично кажется, что рано или поздно нам придётся с этим смириться, даже если официально мы этого не признаем. Я не могу себе представить, чтобы президент США — будь то демократ или республиканец — сказал: «Ладно, теперь Северная Корея стала ядерной державой», потому что очень многие американские лидеры заявляли, что на это они не пойдут. Но в этом контексте возникает вопрос о том, к чему приведёт отсутствие информации об этом технологическом развитии.



Я думаю, важнее всего то, что если США решат прибегнуть к некоему военному решению, например, нанести упреждающий удар по ядерным силам или ракетным площадкам — вне зависимости от того, идёт ли речь о точечной или более масштабной атаке, — неудачи в работе разведки говорят о том, что у нас не будет точных сведений ни о местонахождении этого оружия, ни о том, как северокорейцы могут нанести ответный удар. Думаю, такая перспектива заставит задуматься любого президента.



Да, это очень тревожно. С нами был Дэвид Сангер. Спасибо, что согласились выступить. Большое спасибо, что уделили нам время.



ДЭВИД САНГЕР: Всегда рад.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 января 2018 года.