Guardian: Белый дом подтвердил — Трамп приглашал Путина в гости

Белый дом и Кремль подтвердили, что президент США Дональд Трамп приглашал президента России Владимира Путина в Вашингтон, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, Трамп предложил Путину приехать с визитом во время телефонного разговора, когда американский президент звонил поздравить Путина с победой на президентских выборах.

Белый дом и Кремль подтвердили, что президент США Дональд Трамп приглашал президента России Владимира Путина в Вашингтон, сообщает The Guardian.

Кремль заявил, что на тот момент, когда США на прошлой неделе выслали 60 российских дипломатов, подготовка к встрече не проводилась.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп и Путин обсуждали встречу и что Белый дом рассматривался в качестве одного из возможных мест проведения встречи. Однако других подробностей Сандерс не раскрыла.

Как рассказывает британское издание, помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистами отметил, что Трамп предложил Путину приехать с визитом во время телефонного разговора, когда звонил поздравить Путина с победой на президентских выборах.

«Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне, — заявил Ушаков. — Это достаточно интересная и позитивная идея».

«Как сам президент подтвердил 20 марта, спустя несколько часов после своего последнего телефонного разговора с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу «в не слишком отдалённом будущем» в ряде возможных мест, среди которых был и Белый дом. Пока что нам больше нечего добавить», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ушаков заявил, что у двух правительств не было времени, чтобы приступить к подготовке встречи в Белом доме до того, как США и другие западные страны на прошлой неделе выслали более 150 российских дипломатов в ответ на предполагаемое использование Москвой нервно-паралитического вещества при попытке убийства российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает The Guardian.