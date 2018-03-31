Time: за симпатиями Трампа к Путину скрывается суровая реальность

Хотя Дональд Трамп и испытывает симпатию к Владимиру Путину, высылка из США российских дипломатов и закрытие консульства в Сиэтле говорят о том, что за одержимостью СМИ дружбой между Трампом и Путиным скрывается реальное положение дел. Как пишет издание Time, политика правительства США по отношению к России остаётся такой же жёсткой, какой она была при президенте Обаме.

Неизвестно, почему Дональду Трампу так нравится Владимир Путин, однако высылка из США 60 российских дипломатов и закрытие российского консульства в Сиэтле говорит о том, что за одержимостью СМИ мужской дружбой между Трампом и Путиным скрывается реальность. И, как пишет Time, реальность такова, что политика правительства США по отношению к России остаётся такой же жёсткой, какой она была при президенте Обаме.



Как продолжает американское издание, хорошим примером этого является Украина. В декабре администрация Трампа одобрила продажу украинской армии летального оружия, включая американские противотанковые ракеты Javelin. При Обаме США предоставили Украине только вспомогательное оборудование и провели обучение. Трамп также настоял на увеличении объёмов поставок американского угля на Украину.



А когда Трамп критиковал союзников по НАТО за недостаточные отчисления на оборону, его обвиняли в том, что он провоцирует Россию, однако теперь страны НАТО предприняли шаги, чтобы выделять на оборону больше средств, и НАТО выглядит сильнее, чем раньше. То есть в итоге получилось не то, на что рассчитывал Путин.



Высылка дипломатов также позволяет провести ещё одно наглядное сравнение. После выборов 2016 года Обама выслал 35 российских дипломатов и закрыл две дипломатические дачи, что было символическим шагом, который не слишком помог разубедить Москву и не заставил её прекратить вмешательство в выборы по всему миру. Трамп так и не признал, что это вмешательство имело место, но его администрация под давлением конгресса одобрила санкции против 19 российских граждан и пяти российских организаций.



По мнению автора статьи, чтобы понять несоответствие между отсутствием критики со стороны Трампа и реально ощутимыми шагами его администрации, направленными против Москвы, нужно учесть три обстоятельства. Во-первых, существуют ограничения на власть президента, в том числе на внешнюю политику. Во-вторых, из-за несогласованности и невнятности политики Белого дома конгрессу и Пентагону легче продвигать ту внешнюю политику, которую они поддерживают. Также, хотя Трамп испытывает известные симпатии к «родственным» по духу авторитарным лидерам, он болезненно воспринимает любые заявления о том, что Путин его контролирует.



«Возможно, он и не называет Путина лжецом, но, встав на сторону западных союзников в украинском вопросе и в деле расследования отравления в Великобритании, он даёт понять, что может, конечно, закрывать глаза на агрессивное поведение России, но не до бесконечности — всему есть предел», — заключает американское издание.