Обозреватель CNN: «зеркальным ответом» Москва показывает, что ничем не уступает Вашингтону

Симметричные меры Москвы в ответ на высылку российских дипломатов из США говорят о том, что Россия позиционирует себя как страну, ничем не уступающую Америке, считает обозреватель CNN Джилл Догерти. Кроме того, по её мнению, сложившаяся ситуация грозит не только тем, что в конечном счёте дипломаты, которых можно выслать, просто закончатся, но также и недопониманием между Москвой и Вашингтоном.

Джилл Догерти — бывшая глава московского бюро CNN и сотрудник Центра Вудро Вильсона. Она с нами на связи из Сиэтла, штат Вашингтон. Джилл, всегда рада вас видеть. Итак, американские чиновники говорят, что этот шаг России не стал неожиданностью. Но это совсем не значит, что закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге — во втором по величине российском городе — и высылка всех этих дипломатов не скажется на США.

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ, обозреватель CNN: Да, конечно. Они ожидали этого, потому что к подобным мерам прибегали и Россия, и, в общем-то, США. Но особенно эти взаимные, зеркальные шаги свойственны России. Если США что-то сделают, то это в точности повторит и Россия — око за око.

И мне кажется, что здесь есть их сигнал. Дело не только, скажем, в ответных мерах и копировании шагов. Дело также в том, что Россия позиционирует себя как равную США страну. Именно к этому она стремится, она хочет быть крупным игроком на мировой арене, и страна, которой они всегда отплачивают той же монетой, — это Соединённые Штаты. То есть они показывают: «Вы относитесь к нам вот так, и мы будем относиться к вам так же, потому что у нас есть на это полное право». Приведу некоторые цитаты: министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поведение Запада — это «глумление над международным правом».

Именно в этом и состоит посыл: русские серьёзно разозлились, и, как мне кажется, они также весьма обеспокоены, потому что 20 с чем-то стран — более 25, если я правильно помню, — выслали их дипломатов. И это очень серьёзный шаг со стороны многих стран. Это не идёт России на пользу, и она чувствует себя как будто в осаде.

Очевидно, этот шаг России вызвал ответ со стороны США. Послушайте, как это прокомментировала представитель Госдепартамента.

ХЕЗЕР НАУЭРТ, представитель Госдепартамента США: Мы сохраняем за собой право на ответ.

МЭТТ ЛИ, журналист Associated Press: Ответить на их ответ?

ХЕЗЕР НАУЭРТ: Да.

МЭТТ ЛИ: Так получается, что это не конец, и положение может обостриться?

ХЕЗЕР НАУЭРТ: Я не буду заниматься предсказаниями, но у нас определённо есть для этого возможности.

Возвращаемся к вам, Джилл, и вашим словам о подходе «око за око». Главный вопрос в том, есть ли этому предел?

ДЖИЛЛ ДОГЕРТИ: Знаете, мне кажется, что никто этого, по сути, и не знает, потому что в конечном счёте дипломаты просто кончатся (смеётся), — если вы, конечно, не захотите закрыть посольство и разорвать дипломатические связи. Но на это они не пойдут. Думаю, что Россия просто посылает сигналы, однако в итоге ситуация может стать очень опасной.

Дело в том, что люди в посольстве — это канал связи, по которому США и другие страны часто общаются друг с другом, причём лично. Они несут послания, они объявляют и объясняют политический курс. И сейчас наблюдается недостаток общения — на данный момент между США и Россией очень мало контактов. И эта ситуация может стать очень опасной: всё это может привести к просчётам и непониманию.

Кроме того, я слежу за российскими СМИ и официальными заявлениями. Складывается впечатление, что Москва чувствует себя в осаде. Например, я только что просматривала один российский новостной веб-сайт — РИА Новости, — и у них главной новостью стало видео и фотографии испытаний новой ракеты «Сармат», которой Россия очень гордится. На главной странице также висят новости о том, что в российском парламенте заявили, что США хотят устроить в России «цветную революцию». Вот так сейчас настроены россияне: они очень разгневаны. И, я думаю, что это справедливо в отношении обеих сторон: они злы и критикуют друг друга.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 марта 2018 года.