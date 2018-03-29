Kurier Оригинал

Kurier: «принципы» дороже — Вена не поддалась давлению Лондона в деле Скрипаля

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава МИД Австрии подтвердила, что Лондон неоднократно пытался оказать давление на Вену после инцидента в британском Солсбери, сообщает Kurier. Решение австрийского правительства не высылать российских дипломатов отражает принципиальную позицию руководства страны, пояснила Карин Кнайсль.
Kurier: «принципы» дороже — Вена не поддалась давлению Лондона в деле Скрипаля
Reuters

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что Лондон неоднократно пытался оказать давление на Вену после инцидента в британском Солсбери с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалём, сообщает австрийская газета Kurier.

На прошлой неделе в среду, ещё перед началом саммита ЕС в Брюсселе, посол Великобритании в Австрии выразил демарш австрийской стороне с целью «подтолкнуть Вену к определённым мерам», заявила глава австрийского внешнеполитического ведомства. В субботу же, по словам Кнайсль, «этот демарш повторился».

Решение австрийского правительства не высылать российских дипломатов не имеет ничего общего с опасениями, что Российская Федерация пойдёт на ответные меры, заверила министр иностранных дел Австрии.

«Это (ответные меры со стороны России. — ИноТВ) не имело значения во время обсуждений в Министерстве иностранных дел Австрии и с федеральным канцлером», — подчеркнула Карин Кнайсль.

Решение Вены не высылать российских дипломатов из страны скорее отражает принципиальную позицию Австрии, пояснила глава австрийской дипломатии.

«Дипломатические каналы необходимо держать открытыми — особенно тогда, когда обстановка накаляется, — добавила Кнайсль. — Это наша традиция — объединять людей, тем более в сложных ситуациях».

 

Комментарии читателей на сайте Kurier:

FranzStrohsack: И хорошо, что так. Учитывая последнюю травлю России, в первых рядах лучше не стоять.

GünterRupp: Австрия не должна принимать в этом участие. Мы не рабы НАТО и ЦРУ!

FranzHirzi: И уж тем более не рабы Меркель.

RudolfWeleba: Ах да, чудовищная смерть бездомного в Кобленце: неизвестный преступник обезглавил человека. Об этом в среду сообщила полиция. Специальная комиссия ведёт расследование. Последние заголовки: разумеется, там были найдены отпечатки пальцев Путина.

FranzHirzi: Керн (бывший канцлер Австрии. — ИноТВ) был первым, кто встал на колени перед Брюсселем.

HansReichert: Слава богу, что у нас теперь хорошее правительство. Оно руководствуется не благосостоянием зачинщиков войны, а интересами австрийцев!

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Kurier Австрия Европа
теги
Австрия Великобритания отравление Россия шпион
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров