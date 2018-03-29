Kurier: «принципы» дороже — Вена не поддалась давлению Лондона в деле Скрипаля

Глава МИД Австрии подтвердила, что Лондон неоднократно пытался оказать давление на Вену после инцидента в британском Солсбери, сообщает Kurier. Решение австрийского правительства не высылать российских дипломатов отражает принципиальную позицию руководства страны, пояснила Карин Кнайсль.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что Лондон неоднократно пытался оказать давление на Вену после инцидента в британском Солсбери с бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалём, сообщает австрийская газета Kurier.



На прошлой неделе в среду, ещё перед началом саммита ЕС в Брюсселе, посол Великобритании в Австрии выразил демарш австрийской стороне с целью «подтолкнуть Вену к определённым мерам», заявила глава австрийского внешнеполитического ведомства. В субботу же, по словам Кнайсль, «этот демарш повторился».



Решение австрийского правительства не высылать российских дипломатов не имеет ничего общего с опасениями, что Российская Федерация пойдёт на ответные меры, заверила министр иностранных дел Австрии.



«Это (ответные меры со стороны России. — ИноТВ) не имело значения во время обсуждений в Министерстве иностранных дел Австрии и с федеральным канцлером», — подчеркнула Карин Кнайсль.



Решение Вены не высылать российских дипломатов из страны скорее отражает принципиальную позицию Австрии, пояснила глава австрийской дипломатии.



«Дипломатические каналы необходимо держать открытыми — особенно тогда, когда обстановка накаляется, — добавила Кнайсль. — Это наша традиция — объединять людей, тем более в сложных ситуациях».

Комментарии читателей на сайте Kurier:



FranzStrohsack: И хорошо, что так. Учитывая последнюю травлю России, в первых рядах лучше не стоять.



GünterRupp: Австрия не должна принимать в этом участие. Мы не рабы НАТО и ЦРУ!



FranzHirzi: И уж тем более не рабы Меркель.



RudolfWeleba: Ах да, чудовищная смерть бездомного в Кобленце: неизвестный преступник обезглавил человека. Об этом в среду сообщила полиция. Специальная комиссия ведёт расследование. Последние заголовки: разумеется, там были найдены отпечатки пальцев Путина.



FranzHirzi: Керн (бывший канцлер Австрии. — ИноТВ) был первым, кто встал на колени перед Брюсселем.



HansReichert: Слава богу, что у нас теперь хорошее правительство. Оно руководствуется не благосостоянием зачинщиков войны, а интересами австрийцев!