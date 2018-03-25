Die Presse: Курц предпочёл санкциям «канал для диалога» с Москвой

Австрийский канцлер Себастьян Курц отказался высылать российских дипломатов из Вены в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает Die Presse. Он считает важным сохранить канал для диалога с Москвой и предлагает использовать дипломатическое давление, чтобы сподвигнуть Россию к участию в расследовании.
Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии привело к серьёзным внешнеполитическим последствиям, пишет Die Presse. Существует «вероятность, граничащая с уверенностью», что эта атака была организована Кремлём, отмечает издание. Поэтому многие страны ЕС рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Об этом заявили Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Швеция, Хорватия и Дания.
Канцлер Германии Ангела Меркель пока точно не сказала, собирается ли Германия последовать их примеру, но на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном она подчеркнула, что Берлин и Париж примут совместные меры против Москвы.
Австрия же не собирается высылать из Вены российских дипломатов, продолжает издание. «Мы решили, что не будем этого делать, потому что считаем, что важно сохранить каналы для диалога, — заявил австрийский канцлер Себастьян Курц. — Мы традиционно поддерживаем хорошие контакты с Россией. Это означает, что мы осознаём свои возможности на дипломатическом и, конечно же, политическом уровне, и постараемся повлиять на Россию в этом вопросе, а точнее, окажем на Россию давление, чтобы она внесла свой вклад в расследование».
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