CNN: США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле

У нас срочная новость. США решили выслать 60 российских дипломатов в связи с атакой в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества. Мишель Косински находится сейчас в Госдепартаменте США.

МИШЕЛЬ КОСИНСКИ, корреспондент CNN: Мэгги, это существенный ответ со стороны США. На самом деле он оказался более масштабным, чем ожидали многие, поскольку Великобритания после российской атаки на её земле выдворила 23 российских дипломата. Теперь США заявляют, что они собираются выслать 60. Причём США называют их не дипломатами, а агентами разведки. Так, в одном месте их даже называют «агрессивными сборщиками разведданных в США», и говорится, что это значительно сократит возможности России шпионить за Соединёнными Штатами. Так что этих дипломатов выдворяют: 12 из них будет из Нью-Йорка, другие из Сиэтла. США закрывают консульство (России. — ИноТВ) в Сиэтле. Так что это очень масштабный ответ.

Что касается консульства на Западном побережье, сотрудники администрации заявили сегодня утром, что оно находится вблизи базы подводных лодок США и они обеспокоены насчёт шпионской деятельности России в её окрестностях. Также это заявление, которое только что представили журналистам, было сделано в довольно резких выражениях, атака в Великобритании была снова названа покушением на убийство и говорилось об агрессивной и неоднократной дестабилизирующей деятельности России.

На вопрос о возможном ответе России — что, если она, по своему обыкновению, даст симметричный ответ, как это повлияет на способность США действовать внутри России, — администрация заявила, что не будет делать предположений на этот счёт, однако у них сохраняется право принять дополнительные меры в случае, если Россия ответит тем же.

Так что этот ответ сильнее, чем некоторые ожидали увидеть. По словам администрации, она ведёт совместную работу более чем с десятком европейских союзников, которые также, как ожидается, должны выслать российских дипломатов из своих стран.

Материал предоставлен CNN.



Дата выхода в эфир 26 марта 2018 года.