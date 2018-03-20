Sky News: 23 российских дипломата покинули Лондон

Впервые со времён холодной войны Великобритания в массовом порядке выслала российских дипломатов, сообщает Sky News. Автомобильная колонна с 23 сотрудниками посольства отбыла в направлении аэропорта. Поводом для высылки дипломатов стало то, что Москва не смогла объяснить отравление Сергея Скрипаля в Солсбери, напоминает британский телеканал.
Другие новости этого утра. Для 23 российских дипломатов, которым дали неделю на отбытие из Великобритании, после того как Россия не смогла объяснить отравление бывшего российского шпиона нервно-паралитическим веществом советских времён, сегодня подошёл крайний срок.
Микроавтобусы с дипломатическими номерами отъехали от российского посольства в Лондоне. Ранее утром там можно было увидеть фургоны для перевозки крупногабаритных грузов. Тем временем Сергей Скрипаль и его дочь Юлия по-прежнему в критическом состоянии. С момента отравления в Солсбери прошло более двух недель.
Корреспондент Sky Фил Эдвардс сейчас находится у здания российского посольства в центре Лондона. Доброе утро, Фил! Вы сегодня видели какие-либо движения?
ФИЛ ЭДВАРДС, корреспондент Sky News:Да, Гамал, только что отъехала большая автомобильная колонна с этими дипломатами. Они едут в аэропорт. Мы точно не знаем, куда именно — в Хитроу или на какой-то частный аэродром, например, Фарнборо. Но да, они уже уехали. Это крупнейшее массовое выдворение дипломатов из этой страны с 1971 года, когда холодная война была в разгаре.
Но этим британские меры не ограничиваются. Великобритания также отменила запланированный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также заявила, что никто из высокопоставленных чиновников или членов королевской семьи не приедет этим летом в Россию на чемпионат мира (по футболу. — ИноТВ).
Как мы знаем, в ответ Россия выдворила столько же человек. 23 британским дипломатам сказали паковать чемоданы. У них всего несколько дней, чтобы покинуть страну. Но, знаете, есть такое чувство, что Россия, пожалуй, почувствует это острее, чем Великобритания. Потому что у России меньше союзников, которые могли бы, благодаря хорошим связям, предоставлять разведданные и другую конфиденциальную информацию вместо российских дипломатов. У Великобритании, конечно же, гораздо больше союзников и соглашений об обмене подобными разведданными.
Но, думаю, в первую очередь правительство надеется, что приглашённые Терезой Мэй эксперты по химическому оружию из ОЗХО… Они сейчас в Уилтшире, побывали в Портон-Дауне и теперь поедут на место преступления. Правительство надеется, что эти учёные подтвердят утверждения британских учёных о том, что да, это нервно-паралитическое вещество, применённое в Солсбери более двух недель назад, действительно «Новичок» — нервно-паралитическое вещество российского производства. Это могло бы подвести черту под дипломатической ссорой, потому что дело приняло бы более серьёзный оборот, позиция Великобритании стала бы сильнее, и, возможно, последовали бы действия со стороны ООН.
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