CNN: Москва опасается, что выдворение послов перерастёт в «бесконечное возмездие»

Возможная высылка дипломатов из США и стран ЕС вызывает серьёзное беспокойство у российских властей, хотя они пытаются преуменьшить эту проблему, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. Он также не исключает, что если западные страны осуществят задуманное, то от Москвы стоит ждать не только зеркального ответа, но и чего-то большего.

Москва настоятельно призывает США проявить сдержанность, в то время как президент Трамп рассматривает возможность выдворения группы российских дипломатов в ответ на нападение с применением химического оружия в Великобритании. Посольство России обнародовало заявление, в котором говорится в том числе и это, цитата: «Россия и США поддерживают многоуровневые отношения. От них зависит стратегическая стабильность целого мира. Они не должны оказаться заложником таких явно постановочных историй».

Корреспондент CNN Мэтью Чанс выходит с нами на связь из Москвы, чтобы рассказать об этом подробнее. Мэтью, теперь мы в курсе того, что президент Трамп рассматривает рекомендацию о выдворении группы российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского агента и его дочери. Как эти новости встретили в Москве? Мы слышали определённую реакцию, но о чём говорят вокруг вас?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Я думаю, что они публично преуменьшают значение этой ситуации, но за кулисами, несомненно, существует определённое беспокойство. Не в последнюю очередь потому, что не только США, возможно, собираются объявить о выдворении российских дипломатов, но также и другие страны из Европейского союза рассматривают возможность изгнания российских дипломатов из своих стран или отзыва своих собственных дипломатов из Москвы. Таким образом, мы становимся свидетелями согласованного международного укора в адрес России со стороны США, Евросоюза и, конечно, Великобритании.

Всё это происходит вслед за выдворением 23 британских дипломатов на прошлой неделе, что само по себе являлось ответом на высылку Британией 23 российских дипломатов. И я думаю, с точки зрения России, опасность заключается в том, что вся эта ситуация может скатиться в бесконечное возмездие. Я предполагаю, что сейчас именно это беспокоит Москву.