Telegraph рассказала о близкой подруге Скрипаля, которая боится общаться с полицией

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери была близкая подруга, сообщает The Daily Telegraph. Эта «русская женщина», возможно, что-то знает о днях, которые предшествовали нападению на бывшего российского агента. Однако она слишком напугана и не хочет обращаться в полицию, говорится в статье.
У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого недавно в Великобритании отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», была близкая подруга в Солсбери, пишет The Daily Telegraph.
«Он сказал ей, что является мультимиллионером из России, и они начали общаться, — рассказал их общий друг. — Полиция даже не знает о её существовании. Только очень небольшому кругу людей известно, что происходило между ними и что было сказано. Она действительно подумывала, не следует ли ей пойти в полицию, но решила этого не делать, поскольку очень мало людей знали даже о том, что она была с ним знакома».
По всей видимости, «русская женщина» слишком напугана возможными последствиями того, что о ней станет всем известно. Более того, она слишком сильно боится рассказывать полиции даже о том, что она, возможно, знает о днях, предшествовавших нападению на Скрипаля.
«Она невероятно напугана, — заявил их общий друг. — Когда она увидела новость о том, что произошло, она сказала мне: «Это мой бывший». Она по-настоящему встревожена».
Бывший полковник ГРУ был приговорён в России к тюремному заключению за то, что продавал российские секреты MI6, напоминает издание. После обмена шпионами в 2010 году он поселился в британском городе Солсбери.
Как поясняет издание, в постсоветскую эпоху госслужащие получали мизерную зарплату, и Скрипаль начал продавать MI6 разведданные по операциям ГРУ, а также по действующим российским агентам. За встречу он получал от ₤3500 до ₤4200. Согласно источникам в разведке, его изначальной мотивацией был финансовый фактор, но позднее он также разочаровался в режиме президента Владимира Путина, пишет The Daily Telegraph.
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