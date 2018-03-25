Telegraph рассказала о близкой подруге Скрипаля, которая боится общаться с полицией

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого недавно в Великобритании отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», была близкая подруга в Солсбери, пишет The Daily Telegraph.

«Он сказал ей, что является мультимиллионером из России, и они начали общаться, — рассказал их общий друг. — Полиция даже не знает о её существовании. Только очень небольшому кругу людей известно, что происходило между ними и что было сказано. Она действительно подумывала, не следует ли ей пойти в полицию, но решила этого не делать, поскольку очень мало людей знали даже о том, что она была с ним знакома».

По всей видимости, «русская женщина» слишком напугана возможными последствиями того, что о ней станет всем известно. Более того, она слишком сильно боится рассказывать полиции даже о том, что она, возможно, знает о днях, предшествовавших нападению на Скрипаля.

«Она невероятно напугана, — заявил их общий друг. — Когда она увидела новость о том, что произошло, она сказала мне: «Это мой бывший». Она по-настоящему встревожена».

Бывший полковник ГРУ был приговорён в России к тюремному заключению за то, что продавал российские секреты MI6, напоминает издание. После обмена шпионами в 2010 году он поселился в британском городе Солсбери.

Как поясняет издание, в постсоветскую эпоху госслужащие получали мизерную зарплату, и Скрипаль начал продавать MI6 разведданные по операциям ГРУ, а также по действующим российским агентам. За встречу он получал от ₤3500 до ₤4200. Согласно источникам в разведке, его изначальной мотивацией был финансовый фактор, но позднее он также разочаровался в режиме президента Владимира Путина, пишет The Daily Telegraph.