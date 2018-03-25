Bloomberg: Трамп планирует выдворить из США десятки российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Трамп согласился с рекомендацией Совета национальной безопасности, посоветовавшего выдворить российских дипломатов. Об этом решении, скорее всего, будет объявлено в понедельник, однако, как уточнили источники, решение американского лидера пока не является окончательным.

Дональд Трамп готов действовать, но сначала он хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут схожие шаги против России, говорится в статье. Как заявил один из источников, в эти выходные американские чиновники вместе с европейскими коллегами разрабатывают координированный ответ, к которому ранее призвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как ожидается, в понедельник ряд европейских стран, в том числе Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Франция и Германия, поддержат призыв Мэй принять жёсткие меры по отношению к Москве, однако пока не совсем ясно, что конкретно они планируют сделать, пишет Bloomberg.