Bloomberg: Трамп планирует выдворить из США десятки российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Дональд Трамп намерен выслать из США десятки российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Bloomberg. Американский лидер готов действовать, однако, как отмечается в статье, сначала он хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут схожие шаги против Москвы.
Президент США Дональд Трамп готовится выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Трамп согласился с рекомендацией Совета национальной безопасности, посоветовавшего выдворить российских дипломатов. Об этом решении, скорее всего, будет объявлено в понедельник, однако, как уточнили источники, решение американского лидера пока не является окончательным.
Дональд Трамп готов действовать, но сначала он хочет быть уверен в том, что европейские союзники предпримут схожие шаги против России, говорится в статье. Как заявил один из источников, в эти выходные американские чиновники вместе с европейскими коллегами разрабатывают координированный ответ, к которому ранее призвала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Как ожидается, в понедельник ряд европейских стран, в том числе Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Франция и Германия, поддержат призыв Мэй принять жёсткие меры по отношению к Москве, однако пока не совсем ясно, что конкретно они планируют сделать, пишет Bloomberg.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от минского «Динамо» (0:4) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Спасатели спустили с Эльбруса тело австрийского альпиниста, который умер во время восхождения на вершину. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по КБР Кантемира Берова.
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал присвоение футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выступление на домашнем чемпионате мира.
Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о подготовке зеркального ответа на новые американские санкции.
Инцидент с угоном самолёта в Сиэтле не связан с террористической деятельностью. Кроме того, для преследования похитителя в воздух были подняты два военных истребителя F-15, которые не причастны к крушению, сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.
Украинские военные в течение суток три раза вели обстрел территории самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на данные оборонного ведомства ЛНР.
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский заявил, что ракетная катерная ударная группа ТОФ провела учения в Японском море.
Борис Бабин, «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым», заявил, что украинские правоохранительные органы намерены арестовать российское судно «Механик Погодин», зашедшее в Херсонский торговый порт.