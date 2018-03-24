DELFI: Латвия собирается выслать российских дипломатов «в знак солидарности» с ЕС

Латвия собирается выслать одного или нескольких сотрудников российского посольства, которые «занимаются разведкой», сообщает DELFI. Как отмечает издание, это решение Рига может принять в знак солидарности с европейскими державами, которые сейчас обсуждают возможные санкции против России из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В знак солидарности с другими странами ЕС Латвия планирует выслать одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются в этой стране «разведкой», пишет DELFI со ссылкой на заявление пресс-секретаря латвийского МИД Гинтса Егерманиса.

Латвия вместе с Великобританией и другими европейскими странами сейчас обсуждает возможные ответные шаги на «отравление Россией» двойного агента Сергея Скрипаля.

Егерманис не уточнил, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выдворить. Подробная информация, как отмечает издание, будет предоставлена 26 марта.

Ранее, напоминает DELFI, латвийские спецслужбы в своих публичных отчётах утверждали, что российская разведка на территории Латвии ведёт умеренную активность и не создаёт значительной угрозы национальной безопасности страны.