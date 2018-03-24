Guardian: Европе нужно объединить усилия для противодействия России

Запад слишком часто проявляет пассивность в тот момент, когда «русский медведь терзает либеральные демократии», уверен представитель Европарламента на переговорах по брекситу Ги Верхофстадт. Как он пишет в статье для издания The Guardian, Европе необходимо дать серьёзный коллективный ответ, который можно было бы рассматривать как часть новой стратегии ЕС в отношении России.
Жан-Клод Юнкер отправил письмо Владимиру Путину с поздравлениями по случаю его победы на выборах, а за ним последовал и президент США Трамп. Однако, как пишет представитель Европарламента на переговорах по брекситу Ги Верхофстадт, эти поздравления постыдны, поскольку ни Юнкер, ни Трамп не упомянули в своих посланиях использование отравляющего вещества в Солсбери и не выразили озабоченность по поводу «легитимности так называемых выборов», проведённых недавно в России.
Как продолжает политик в статье для издания The Guardian, Запад слишком часто проявляет пассивность в тот момент, когда «русский медведь терзает либеральные демократии, подрывает политические системы, совершает хакерские атаки, а также пытается затащить европейские страны назад в насильственное и раздробленное прошлое». По мнению Верхофстадта, Западу необходимо дать серьёзный коллективный европейский ответ, который можно было бы рассматривать как часть новой стратегии Евросоюза в отношении России.
Европа должна ввести санкции в ответ на инцидент с отравлением Сергея Скрипаля. Также необходимо начать всеобъемлющее расследование степени влияния России на европейские демократии, экономики и политические системы.
«Новая стратегия может быть создана на основе логики Хельсинкского процесса 1970-х годов. В обмен на полное выполнение Минских соглашений, соблюдение международного права, а также на прогресс в том, что касается проведения свободных и честных выборов и уважения прав человека внутри России, Евросоюз мог бы не только снять экономические санкции, но и постепенно углубить политическое и экономическое сотрудничество», — пишет Ги Верхофстадт.
Как заключает автор статьи, такая стратегия покажет, что споры ведутся с нынешним российским руководством, а не с российским народом, поэтому необходимо открыть европейские университеты и рынки труда лучшим и наиболее способным молодым российским гражданам, а также в индивидуальном порядке облегчить выдачу виз гражданам России.
«Я надеюсь на то, что более молодое поколение нынешних европейских лидеров будет иметь достаточно смелости и выступать в поддержку создания интегрированной европейской обороны. Многие не хотят признать этой истины, однако реальность такова, что Кремль вновь ведёт войну с нашими либеральными демократиями. Если мы не ответим с помощью долгосрочной стратегии, Путин будет чувствовать себя ещё более уверенно», — заключает европейский политик.
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