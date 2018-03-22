Die Welt подключила Энгельса к борьбе с «постоянным вмешательством» России

Проявить солидарность и ответить на «постоянное вмешательство» Москвы — вот что должен сделать Запад, пишет Die Welt. Полистав труды Фридриха Энгельса и ознакомившись с целым рядом его «пророческих слов», журналист немецкой газеты констатировал: сегодня Россия, как и в конце XIX века, якобы пытается «завоевать географические позиции, которые обеспечили бы ей господство над Европой».

Проявить солидарность и ответить на «постоянное вмешательство» Российской Федерации — вот что должен сделать сегодня Запад, пишет немецкая газета Die Welt.

«В пожелтевшей книге я в очередной раз встречаю актуальные и в настоящий момент размышления, — продолжает автор статьи Алан Позенер. — Россия, читаю я в ней, является «главным оплотом европейской реакции». В российских СМИ «сплошной шовинизм и панславизм, призывы к освобождению христиан и славян». «Постоянное вмешательство в дела Запада» — Россия делает это «с целью завоевания для себя таких географических позиций, которые обеспечили бы ей господство над Европой». Такое мнение Фридрих Энгельс высказывает в 1890 году в своей статье «Внешняя политика русского царизма». Германия, по словам Энгельса, подтолкнула Францию в объятия России, аннексировав Эльзас и Лотарингию. Из-за этого Европа катится в «пропасть мировой войны невиданных масштабов и силы».



«Пророческие слова», — констатирует журналист Die Welt.



Автор статьи Алан Позенер возвращается в настоящее и утверждает, что незадолго до «фарса под названием «Президентские выборы» российские спецслужбы якобы «совершили покушение — причём во второй раз — на жизнь перебежчика на территории Великобритании».



«И что же Запад?» — задаётся вопросом журналист немецкой газеты.



«Госсекретарь США осудил преступление, назвал вдохновителей в Кремле и спустя всего один день лишился работы, — напоминает Позенер. — После этого его шеф звонит шефу злоумышленников и поздравляет с переизбранием».



По мнению автора статьи, это не что иное, как «пощёчина британскому правительству, которое в настоящее время отдаляется от Европы и полагает, что с Америкой его связывают «особые отношения».



«Вразумительные слова» Кремлю всё же высказал новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Вот только от слов к делу он так и не перешёл», — сожалеет журналист Die Welt.



А как иначе, сокрушается Позенер, когда «экс-канцлер и партийный друг главы МИД ФРГ ведёт дела немецко-российского консорциума NordStream, а бывший руководитель его (Герхарда Шрёдера. — ИноТВ) государственной канцелярии сидит во дворце Бельвю*».



При помощи второго газопровода прямиком из России компания NordStream планирует превратить Германию в «главного покупателя и агента по продажам российского газа в Европе, а значит, и в клиента Кремля», поясняет автор статьи.



«Польша против «Северного потока — 2». Украинцы против. Датчане. Европейская комиссия. Соединённые Штаты. Мы требуем европейской солидарности, когда речь заходит о беженцах, но подрываем её, когда дело касается газа и денег», — резюмирует журналист немецкой газеты Die Welt.



* Резиденция президента Германии (прим. ИноТВ).

Комментарии читателей на сайте Die Welt:

WeekWorld: Написанное в этой статье, пожалуй, можно объяснить только ярко выраженной русофобией автора. В хороших материалах проливают хотя бы немного света на происходящее. Просто задавать, где только можно, вопрос Сui bono («Кому выгодно?» — ИноТВ)… Статья настолько предвзята и несодержательна, аж досадно. А ведь мог почитать интересную!

Tini T.: То, что Польша и Украина против «Северного потока — 2», понятное дело, не имеет абсолютно ничего общего с тем, что теперь они лишатся денег за транзит газа…

Norbert P.: Если уж автор точно знает, кто преступник, то ему следовало использовать статью для того, чтобы представить доказательства. А поскольку он этого, как очевидно, сделать не может, содержание его высказываний столь же сомнительно.

Eric L.: «Шеф злоумышленников»? Ах вот оно что! И, конечно же, немцы, которые принимали участие в студенческих мятежах в 1968 году, точно это знают. Они всегда знали, где обитает зло. Тогда, правда, ни России, ни Китая в этом списке не было. Вот как времена меняются.

Joachim U.: Всегда приятно почитать о том, как люди занимаются трудами Маркса и Энгельса. К сожалению, здесь также раз за разом цитаты вырываются из контекста, чтобы они соответствовали точке зрения автора.