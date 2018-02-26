Handelsblatt: «Северный поток — 2» нужен не только Германии

Обвинения западных политиков в адрес «Северного потока — 2» не выдерживают критики, пишет Handelsblatt. Это экономически целесообразный, нужный не только Германии, но и другим странам проект, финансируемый энергетическими предприятиями из собственного кармана. И Еврокомиссии не стоит вмешиваться в процесс его реализации, подрывая доверие к праву, призывают авторы статьи Кристиан Хирте и Манфред Грунд.

Проект «Северного потока — 2» продолжает «будоражить умы», пишет Handelsblatt. Некоторые депутаты ставят под вопрос необходимость его реализации и утверждают, что новый газопровод дестабилизирует Украину. По их словам, эта инициатива подрывает дух солидарности в Европе. «Это серьёзные обвинения, — отмечают авторы статьи Кристиан Хирте и Манфред Грунд. — Но они не выдерживают внимательного рассмотрения».

Политики сомневаются в экономической целесообразности проекта, но ведущие энергетические предприятия с ними не согласны, иначе бы они не инвестировали в него миллиарды. При этом они «не зарятся на государственные субсидии», а финансируют строительство из собственного кармана, отмечает издание.

К тому же амбициозные цели по защите окружающей среды делают природный газ ещё более важным энергоресурсом. А запасы голубого топлива в Германии и Нидерландах в ближайшие 10 лет закончатся. Так что «Северный поток — 2» нужен ФРГ, констатируют авторы. Тот же, кто видит в газопроводе только российский инструмент власти, забывает, что Россия десятилетиями была надёжным поставщиком. При этом активнее всего против увеличения объёмов российского газа выступают США, которые сами не прочь продавать Европе свои энергоресурсы.

Неверно и впечатление, что в вопросе «Северного потока — 2» Германия в одиночку противостоит всей Европе, отмечает Handelsblatt. Газопровод важен также для Чехии и Австрии. К тому же прокладка нового газопровода по дну Балтийского моря никак не препятствует попыткам улучшения газовой инфраструктуры в Западной, Центральной и Восточной Европе, отмечают автор статьи.

Самыми вопиющими остаются попытки Еврокомиссии вмешаться в процесс реализации проекта «Северный поток — 2». Участвующие в проекте предприятия занимаются планированием на основе действующего права. Доверяя ему, они инвестировали в проект большие деньги. Политики же не должны наносить им удар с тыла. И в будущем защита доверия и самостоятельность предприятий должны оставаться главными приоритетами европейской энергетической политики.