DWN: немецкие экологи подали иск против «Северного потока — 2»

Организация немецких экологов подала иск против строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По их словам, газопровод «не нужен», так как запасы газа уже в три раза больше, чем его потребление, кроме того, строительство «Северного потока — 2» станет «вторжением в строго защищённый ареал обитания морской фауны», добавляет издание.
Союз охраны окружающей среды и природы Германии (NABU) подал иск против решения властей города Штральзунда о разрешении строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Тем самым организация намерена помешать началу строительных работ, которые намечены на май.
«Мы видим серьёзные ошибки и сомневаемся, что строительство газопровода не будет иметь существенных последствий для морской окружающей среды», — заявил сотрудник NABU Ким Детлофф. Иск организации обосновывается «отсутствием необходимости дальнейших поставок газа из России». «Разрешение на строительство «Северного потока — 2» основано на старых данных», — подчеркнул Детлофф. По его словам, запасы газа в Германии в настоящее время «в три раза больше, чем их фактическое потребление».
Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, против газопровода наиболее активно выступают страны Восточной Европы и Прибалтики. В частности, Польша сама хочет стать «важным перекрёстным пунктом для поставок энергоносителей в Европе». В свою очередь, организация, занимающаяся строительством газопровода, не видит в иске угрозы для проекта. По словам представителя компании, было «детально доказано, что газопровод необходим для уменьшения будущего газового дефицита в Европе». Кроме того, строительство газопровода не принесёт ущерба окружающей среде.
Однако NABU настаивает на том, что строительство не соответствует необходимым критериям. Большая часть данных мониторинга о влиянии на окружающую среду отсутствовала. Также представители организации утверждают, что строительные работы представляют собой «вторжение в строго защищённый ареал». В немецких водах газопровод пролегает через районы обитания редких морских видов животных. Немецкий филиал Всемирного фонда дикой природы поддержал иск NABU «экспертными аргументами и в финансовом плане», резюмирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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