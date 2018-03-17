Die Welt: сенаторы призывают Трампа помешать газовой монополии Москвы в Европе

Сенаторы США обратились к Белому дому с письмом, в котором призвали «всеми средствами» помешать строительству «Северного потока — 2» путём введения санкций против участвующих в проекте компаний, сообщает Die Welt. По их мнению, реализация проекта приведёт к «почти монополии» России на европейском газовом рынке, а также «развяжет руки» Кремлю на Украине, в Польше и Прибалтике.
В конфликте вокруг проекта «Северный поток — 2» речь идёт о «деньгах, влиянии и геополитике», пишет журналист Die Welt Адриан Араб. После отравления российского экс-шпиона в Лондоне проект вызывает острую критику не только в Лондоне, но и в США.
39 американских сенаторов отправили исполняющему обязанности министра иностранных дел США Джону Салливану письмо, в котором потребовали от правительства «санкций против фирм, участвующих в строительстве газопровода». Авторы письма предостерегли о «Европе в заложниках у России».
По их логике, если «Северный поток — 2» будет построен, то «у Кремля больше не будет никаких препятствий». «Поэтому мы призываем правительство США использовать все имеющиеся средства, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2», — подчеркнули сенаторы. В Киеве и Варшаве этот документ встретят «благожелательно», потому что в случае строительства газопровода Польша и Украина перестанут быть странами транзита.
В этих странах и в Прибалтике рисуют картину «зависимости от России» и утверждают, что Москва воспользуется поставками газа как «оружием» и средством для «энергетической экспансии». В свою очередь, сенаторы считают транзит газа «единственной гарантией мира в регионе». По их словам, транзит газа не позволит России «выступать как агрессор». Кроме того, газопровод приведёт к «почти монополии России на европейском газовом рынке».
Позиция Дональда Трампа по этому вопросу неизвестна, однако сенаторы требуют от министра финансов США применить подпункт закона о санкциях и форсировать приостановку «Северного потока — 2» путём введения санкций против фирм, участвующих в проекте.
Тот факт, что этого до сих пор не произошло, объясняется лобби «Газпрома», утверждает Араб. Согласно базе данных opensecrets.org, только в прошлом году «Северный поток» заплатил США за «лоббирование» $1,4 млн, резюмирует автор Die Welt.
Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.
Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.