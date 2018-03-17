Die Welt: сенаторы призывают Трампа помешать газовой монополии Москвы в Европе

Сенаторы США обратились к Белому дому с письмом, в котором призвали «всеми средствами» помешать строительству «Северного потока — 2» путём введения санкций против участвующих в проекте компаний, сообщает Die Welt. По их мнению, реализация проекта приведёт к «почти монополии» России на европейском газовом рынке, а также «развяжет руки» Кремлю на Украине, в Польше и Прибалтике.

В конфликте вокруг проекта «Северный поток — 2» речь идёт о «деньгах, влиянии и геополитике», пишет журналист Die Welt Адриан Араб. После отравления российского экс-шпиона в Лондоне проект вызывает острую критику не только в Лондоне, но и в США.

39 американских сенаторов отправили исполняющему обязанности министра иностранных дел США Джону Салливану письмо, в котором потребовали от правительства «санкций против фирм, участвующих в строительстве газопровода». Авторы письма предостерегли о «Европе в заложниках у России».

По их логике, если «Северный поток — 2» будет построен, то «у Кремля больше не будет никаких препятствий». «Поэтому мы призываем правительство США использовать все имеющиеся средства, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2», — подчеркнули сенаторы. В Киеве и Варшаве этот документ встретят «благожелательно», потому что в случае строительства газопровода Польша и Украина перестанут быть странами транзита.

В этих странах и в Прибалтике рисуют картину «зависимости от России» и утверждают, что Москва воспользуется поставками газа как «оружием» и средством для «энергетической экспансии». В свою очередь, сенаторы считают транзит газа «единственной гарантией мира в регионе». По их словам, транзит газа не позволит России «выступать как агрессор». Кроме того, газопровод приведёт к «почти монополии России на европейском газовом рынке».

Позиция Дональда Трампа по этому вопросу неизвестна, однако сенаторы требуют от министра финансов США применить подпункт закона о санкциях и форсировать приостановку «Северного потока — 2» путём введения санкций против фирм, участвующих в проекте.

Тот факт, что этого до сих пор не произошло, объясняется лобби «Газпрома», утверждает Араб. Согласно базе данных opensecrets.org, только в прошлом году «Северный поток» заплатил США за «лоббирование» $1,4 млн, резюмирует автор Die Welt.