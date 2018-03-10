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Bild: Германия не препятствует «Северному потоку — 2» по эгоистичным соображениям

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Германии часто обвиняют Дональда Трампа в «безразличии к ЕС» и в несоблюдении обязательств по НАТО, пишет Bild. Однако на самом деле США «внимательно следят» за тем, что происходит в Европе, наращивают своё военное присутствие для «устрашения России» и активно борются против ИГ в Сирии, в то время как Берлин из-за «эгоистических интересов» не выполняет ничего из этих пунктов, утверждает издание.
Bild: Германия не препятствует «Северному потоку — 2» по эгоистичным соображениям
Reuters

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал политику Дональда Трампа «национальным эгоизмом», однако зачастую свои интересы выше других ставит не Вашингтон, а Германия, пишет журналист Bild Юлиан Рёпке. В начале 2017 года Трамп назвал НАТО «устаревшим», что вызвало в Европе страх. «Но на самом деле США не выходят из альянса, а, наоборот, отправили тысячи солдат в Европу, всерьёз принимают опасения восточноевропейских стран перед Россией и усиливают своё присутствие. От Польши до Грузии США усиливают устрашение России, чтобы не допустить повторения сценария 2014 года на Украине», — утверждает автор.

В 2014 году правительство Германии приняло на себя обязательство увеличить военный бюджет на 2%. Однако правящая коалиция договорилась об увеличении бюджета всего лишь на €2 млрд, или €250 млн в год, что означает повышение всего на 0,7%. «Таким образом, не Трамп не выполняет свои обязательства, а Германия», — подчёркивает Рёпке. Часто в Германии звучит упрёк в том, что американская администрация при Трампе «не проявляет интереса к Европе». В действительности Вашингтон внимательно следит за тем, что происходит в Европе, и вмешивается активнее, чем в прошлом.
 
К примеру, США хотят помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». «Многие страны ЕС умоляют предпринять шаги против газопровода, который они считают проектом Кремля. И правительство Трампа выполняет их просьбу», — пишет автор материала. В свою очередь, Германия ничего не предпринимает против «Северного потока — 2» «из-за чисто эгоистических интересов и из-за нежелания ссориться с Россией». Депутат бундестага Клаудия Мюллер назвала «Северный поток — 2» примером «антиевропейской внешней политики правительства Германии».
 
Также не соответствуют действительности заявления немецких властей о том, что США выходят из Сирии и оставляют после себя «вакуум». На деле США не выходят из Сирии, а нарастили своё присутствие с 500 до 2 тыс. солдат. Союзники США в настоящее время контролируют 30% территории Сирии и изгоняют оттуда ИГ*. В свою очередь, Германия не отправила в Сирию «ни одного солдата». Всё это говорит о том, что не Дональд Трамп преследует эгоистические интересы США, а Германия ставит свои интересы выше интересов «партнёров», резюмирует автор Bild.
 
 * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 
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