Украинский эксперт: газовый шантаж России ударит по «Северному потоку — 2»

Заявление «Газпрома» о начале разрыва газовых контрактов с Украиной — лишь эмоциональная реакция и вряд ли следует ожидать чего-то большего, считает эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Как он пишет в статье для издания «Главред», чем больше Россия будет делать подобных глупостей, тем меньше у неё шансов на реализацию «Северного потока — 2».

«Газпром» заявил, что начинает разрыв газовых контрактов с Украиной, однако никаких документальных подтверждений этим намерениям с его стороны не поступило. Как считает президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, скорее всего, это было продолжением эмоциональной реакции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража и сделать что-то большее российская компания не сможет.

«Сделать что-то большее они не могут. Хотя, конечно, нет предела глупости. Они, например, могут перекрыть транзит через Украину в Европу, но это будет наказанием не для Украины, потому что мы с 25 ноября 2015 года не импортируем газ из России. Всё, что идёт через нашу ГТС, — это транзит. Потому, прекратив транзит через нашу ГТС, россияне тем самым прервут поставки газа в Европу. Так что данное заявление «Газпрома» — эмоциональная реакция, попытка показать кузькину мать. Реально что-то сделать россияне не могут», — считает эксперт.

Он также добавил, что чем больше российская сторона «будет делать подобных глупостей», тем меньше шансов на реализацию «Северного потока — 2».

«Поступая таким образом с Украиной, Россия рубит сук, на котором сама же и сидит. Её уже обвинили, и не только мы, в нарушении международного права. Ведь своим поведением Россия показывает, что она не только в широком смысле игнорирует и нарушает международное право, но также игнорирует нормы хозяйственного права», — добавил Гончар.