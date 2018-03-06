Украинский эксперт: газовый шантаж России ударит по «Северному потоку — 2»
«Газпром» заявил, что начинает разрыв газовых контрактов с Украиной, однако никаких документальных подтверждений этим намерениям с его стороны не поступило. Как считает президент центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, скорее всего, это было продолжением эмоциональной реакции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража и сделать что-то большее российская компания не сможет.
«Сделать что-то большее они не могут. Хотя, конечно, нет предела глупости. Они, например, могут перекрыть транзит через Украину в Европу, но это будет наказанием не для Украины, потому что мы с 25 ноября 2015 года не импортируем газ из России. Всё, что идёт через нашу ГТС, — это транзит. Потому, прекратив транзит через нашу ГТС, россияне тем самым прервут поставки газа в Европу. Так что данное заявление «Газпрома» — эмоциональная реакция, попытка показать кузькину мать. Реально что-то сделать россияне не могут», — считает эксперт.
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