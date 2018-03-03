Bloomberg: Россия помогает европейцам спастись от «сибирских морозов»

На фоне, как пишет Bloomberg, «сибирских морозов», поразивших Европу, на помощь последней пришла Россия, которая увеличила свои поставки газа.

Москва в настоящее время отправляет европейским странам больше природного газа, чем когда-либо раньше. Связано это с тем, что в Европу пришла волна арктического воздуха, которая повысила спрос на теплоснабжение и электричество, подчеркнув зависимость региона от своего восточного соседа.

Наступившее на прошлой неделе резкое похолодание стало серьёзным испытанием для энергетической системы Европы, указывается в статье. Цены на газ взлетели до рекордной отметки, а из России в европейские страны были направлены дополнительные поставки голубого топлива, причём не только по газопроводам. Так, на следующей неделе в Великобританию должен прибыть танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ).

На фоне снижения объёмов газа, хранящегося в Европе, и небольшого количества танкерных поставок СПГ в этом сезоне европейские страны и, в частности, Великобритания всё больше зависят от России в плане поставок энергоносителей.

Компания «Газпром», которая уже в течение нескольких десятилетий является основным поставщиком газа в Европу, воспользовалась представившейся возможностью, чтобы «похвастаться своей важной ролью», говорится в статье.

«Только «Газпром» способен с головокружительной скоростью увеличить поставки газа европейским потребителям на максимальном уровне, — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. — Ни один другой поставщик не смог бы справиться с этой задачей».

Согласно данным российской газовой компании, в феврале ежедневные поставки голубого топлива в Европу достигли рекордной отметки. На прошлой неделе потребление европейскими странами газа взлетело до самых высоких показателей, а на этой неделе из-за резкого похолодания спрос ещё больше увеличился, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Marex Spectron Group Ltd.