Financial Times: «Нафтогаз» выиграл в «эпической юридической битве» с «Газпромом»

«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» в «эпической юридической битве», длившейся четыре года, сообщает Financial Times. Арбитражный суд Стокгольма во второй раз за три месяца вынес решение в пользу «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской компании $2,56 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита.

«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» в «эпической юридической битве», длившейся четыре года, сообщает Financial Times. Арбитражный суд Стокгольма во второй раз за три месяца вынес решение в пользу «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской компании $2,56 млрд.

«Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков», — подчеркнул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Газпром», как пишет издание, не прокомментировал решение суда. Информация о выигранном деле не была подтверждена, поскольку арбитражный суд не предаёт огласке свои решения. Однако если иск Киева действительно удовлетворён, «Газпром» понесёт большие убытки. Общая сумма требований российской компании к «Нафтогазу» составляет $81,4 млрд.

С учётом всех исков на общую сумму $125 млрд «Нафтогаз» охарактеризовал своё противостояние «Газпрому» как «самый большой торговый арбитраж в истории».

Как утверждает Financial Times, в своём заявлении украинская компания отметила, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» возместить ущерб в размере $4,63 млрд за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита.

Старший стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что решение суда ознаменовало «большую победу «Нафтогаза» над «Газпромом» и что непогашенная сумма, которую российская сторона должна заплатить Украине, «почти покрывает» облигационный долг в размере $3 млрд, который Украина и Россия отдельно оспаривают.

Коболев заявил, что вырученные в результате юридической битвы средства пойдут на дальнейшее освобождение от зависимости от российских поставок, а также на «стимулирование внутреннего производства и повышение энергоэффективности», сообщает Financial Times.