1+1: жителей Славутича оставили без газа из-за долгов

В Киевской области на неопределённое время полностью отключили от газоснабжения целый город, передаёт «1+1». Как пояснили представители компании «Киевоблгаз», из-за долгов приостановили поставки газа потребителям Славутича, поскольку его дальнейшее использование без подтверждённых лимитов «нарушает действующее законодательство», передаёт «1+1».

Город Славутич в Киевской области с 30-го января полностью остался без газа. «Киевоблгаз» прекратил его подачу в город, где проживают около 25 тысяч человек, из-за долгов теплоснабжающего предприятия за газ, потреблённый в предыдущем периоде, сообщает «1+1».

Представители «Киевоблгаза» подтвердили, что по состоянию на 30 января 2018 года «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей Славутича необходимые объёмы природного газа на январь этого года из-за задолженности. «Согласно постановлению НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 г. ПАО «Киевоблгаз» осуществляет распределение природного газа потребителям, в частности, производителям тепловой энергии, исключительно при наличии у них подтверждённых объёмов (лимитов) природного газа на соответствующий расчётный период согласно заключённого договора поставки. Из-за отсутствия в КП УЖКХ г. Славутич подтверждённых НАК «Нафтогаз Украины» объёмов природного газа на январь 2018 года, ПАО «Киевоблгаз» не имеет оснований для дальнейшего распределения объёмов природного газа», — приводит «1+1» официальный комментарий «Киевоблгаза».

Представители компании также пояснили, что с учётом этих обстоятельств они приостановили поставки газа потребителям Славутича, поскольку «его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтверждённых лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство», передаёт «1+1».

Ранее уже сообщалось, что новый механизм монетизации субсидий, когда предприятия-поставщики услуг должны были получать реальные средства от государства, фактически провалился на начальном этапе из-за противоречивого решения Минфина и заблокировал расчёты по всей Украине, напоминает «1+1».